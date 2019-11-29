Потепление на 4 градуса приведет к гибели цивилизации: прогноз ученых по Украине и миру

Наука и технологии

На прошлой неделе одновременно в 153 странах мира ученые из волонтерской экологической организации бывшего вице-президента США Альберта Гора выступили с лекциями «Неудобная правда об изменении климата». Кстати, сам Альберт Гор стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в борьбу с глобальным потеплением. В Киеве выступила ученый-эколог Янна Бадет. Перед началом лекции она пообщалась с украинскими журналистами. — Знаете, хотя я американка, но в какой-то степени считаю себя экологической беженкой, — удивила признанием Янна Бадет. — Уже 17 лет занимаюсь изучением изменений климата и консультирую мэрии городов по всему миру — даю советы, как противостоять глобальному потеплению. Субтропический климат штата Калифорния становится все более жарким, там все чаще происходят лесные пожары, а прибрежные города (я жила в одном из них — Сан-Франциско) подтапливаются из-за роста уровня Мирового океана. Вот я и решила переселиться в Европу. Люди должны осознать простую истину: цивилизация достигла за семь тысяч лет своего существования столь впечатляющего уровня развития во многом потому, что климат на Земле весь этот период оставался относительно стабильным. Теперь же из-за колоссальных выбросов парниковых газов климат изменяется неслыханными доселе темпами. Это уже к концу нынешнего столетия может привести к катастрофическим последствиям. Читайте также: Шансов на спасение все меньше: ООН предупредила человечество о надвигающейся катастрофе

«Под двумя одеялами планете жарко»

— Смотрите, шапка льда в несколько километров, покрывающая Антарктиду, накапливалась на протяжении примерно 800 тысяч лет, — объясняет Янна Бадет. — Благодаря этому ученые-гляциологи имеют возможность взять пробы льда очень далеких времен. Из этих образцов мы получаем информацию о составе воздуха в различные эпохи. Оказалось, что содержание углекислого газа все эти 800 тысяч лет было на уровне 300 молекул на один миллион молекул воздуха. Во время ледниковых периодов СО2 становилось немного меньше, а в теплые эпохи — чуть больше. Но отклонения от показателя в 300 молекул всегда оставались незначительными.

— А сколько углекислого газа в воздухе в наши времена?

— Аномально много — 415 молекул. Мне нравится такое образное сравнение: атмосфера выполняет роль своего рода одеяла — задерживает часть тепла, которое приносят на Землю лучи Солнца. Собственно, благодаря этому на нашей планете смогла возникнуть и развиться жизнь. Но сейчас ситуация такова, что из-за резкого роста содержания углекислого газа на Землю как бы наброшено еще одно одеяло. А под двумя одеялами планете жарко.

— Какими темпами растет температура на Земле?

— С 1980 года она увеличилась на один градус. Для неспециалиста эта цифра может показаться не очень впечатляющей. Но на самом деле, рост температуры на один градус — это очень много.

— Она будет увеличиваться?

— К сожалению, да. Что бы человечество ни предприняло, увеличения средней температуры к концу нынешнего столетия на один-полтора градуса не избежать. Если этот показатель составит четыре градуса, это приведет к концу цивилизации: засуха охватит колоссальные площади по всему миру, летом будет стоять ужасная жара, города и села, находящиеся на побережье, будут затоплены из-за сильного повышения уровня Мирового океана, частота катастрофических погодных явлений резко возрастет…

Глобальное потепление уже сейчас причиняет много бед: достаточно вспомнить страшные ураганы, обрушивавшиеся в последние годы на различные регионы Земли, аномальную жару лета нынешнего года — во Франции зафиксировано 46 градусов, в Индии — 50,5, в Японии 39,5, в Австралии 49,5… В Америке все чаще происходит природное явление, которое климатологи называют «дождевая бомба»: из огромной тучи на землю обрушивается настоящий водопад. Даже при самых сильных ливнях не бывает аномально обильных осадков.

В США все чаще стало происходить природное явление, которое ученые называют «дождевая бомба» — с гигантской тучи на землю обрушивается водопад

Показательно, что 18 из 19 самых жарких лет на Земле, зафиксированных за всю историю метеорологических наблюдений (с конца XVII века. — Авт.), приходятся на период после 2001 года.

«Война в Сирии началась из-за глобального потепления»

— Как последствия глобального потепления проявляются на территории Украины?

— Все чаще случаются засухи (особенно в южных областях), изменения климатических условий требуют выведения новых сортов сельскохозяйственных культур, зимы становятся теплее, мелеют водоемы (кстати, экологи бьют тревогу по поводу того, что за последние годы сильно обмелела жемчужина природы украинских Карпат озеро Синевир. — Авт.), растет количество стихийных бедствий…

В феврале-марте 2018 года Украину засыпало снегом и стояли сильные морозы. Холод тогда накрыл всю Европу, а также Канаду. Даже в Риме выпал снег, хотя обычно в этот период года там уже весна. В это же время за Северным полярным кругом было очень тепло, например, в Гренландии температура воздуха превышала норму на 20 градусов! Там начали интенсивно таять ледники. Кстати, узнав об этом, Альберт Гор полетел на вертолете в Гренландию, чтобы с воздуха увидеть, как это происходит. Он заснял, как с оглушительным грохотом рушилась ледовая шапка Гренландии. Это жуткое зрелище.

— Климатические изменения влияют на здоровье людей?

— Конечно. Во время экстремальной жары фиксируются случаи гибели людей (прежде всего пожилых и младенцев) от перегрева. Глобальное потепление приводит к резкому росту содержания в воздухе пыльцы растений, вызывающей аллергию. По прогнозам специалистов, в среднем в атмосфере планеты в 2040 году пыльцы будет в три раза больше, чем в 2000-м.

Это усугубляется загрязнением воздуха в городах широким спектром вредных для здоровья выбросов. Подсчитано, что, например, в Варшаве в организм ребенка за первый год жизни с воздухом попадает столько вредных веществ, сколько содержится в 1000 сигаретах!

Такого уровня загрязнения окружающей среды, как сейчас, не было со времен падения на Землю 66 миллионов лет назад гигантского метеорита, уничтожившего динозавров. Удар этого небесного тела привел к мировой катастрофе, в атмосферу тогда попало огромное количество отравляющих веществ.

Кто из живых существ выигрывает от глобального потепления, так это болезнетворные бактерии и вирусы. А еще клещи. В средних широтах эти переносчики энцефалита, болезни Лайма и других опасных недугов на зиму впадали в спячку. Теперь же они остаются активными круглый год.

Янна Бадет: «Кто из живых существ выигрывает от глобального потепления, так это болезнетворные бактерии и вирусы. А еще клещи»

— Мировая экономика несет убытки от изменений климата?

— Конечно. Рост среднегодовой температуры на той или иной территории на один градус приводит к снижению урожаев на ней в среднем на десять процентов. А это, кроме убытков фермерам и государству, приводит и к росту цен на продукты питания.

Вы, наверное, удивитесь, но одной из ключевых причин того, что в Сирии вспыхнула война, является глобальное потепление. Судите сами. В период с 2006 по 2010 годы включительно в этой стране стояла сильнейшая засуха. Более 60 процентов земель превратились в пустыню. Из-за этого крестьяне стали массово переселяться в переполненные города страны. Работу и жилье найти им тяжело. Стало расти социальное напряжение. В 2011 году вспыхнула гражданская война.

— Как остановить глобальное потепление?

— Нужно еще более интенсивно развивать «зеленую» энергетику, постепенно отказываться от ископаемого топлива и автомобилей с бензиновыми двигателями. Возможности для этого дают новые технологии. Так, себестоимость получения солнечной энергии снизилась с 1976 года в 80 раз. У человечества есть шанс избежать климатической катастрофы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как изменилась средняя температура в Украине за последние сто лет.

Фото предоставлено пресс-службой депутата Киевсовета Константина ЯЛОВОГО



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter