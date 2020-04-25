Наука и технологии

Мы живем в эпоху погодных аномалий, констатирует заведующая отделом Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. Мало того, что 2019 год выдался в нашей стране самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений, так еще и минувшая зима оказалась почти бесснежной. Это еще более усугубило маловодье в реках и озерах, которое непрерывно продолжается с 2015 года. Можно ли надеяться, что предстоящим летом дожди компенсируют дефицит осадков аномальной зимы? С этим вопросом мы обратились к заведующей отделом Украинского гидрометеорологического института кандидату географических наук Вере Балабух.

«Засуха в Украине началась в мае прошлого года и продолжается сейчас»

— К сожалению, вероятность того, что летом выпадет большое количество осадков, я бы оценила, как низкую, — заявила «ФАКТАМ» Вера Балабух. - Ведь, согласно долгосрочным прогнозам, лето нынешнего года ожидается жарким и засушливым.

Даже если в тот или иной летний месяц погода подарит нам две нормы осадков, это не перекроет их недобор зимой и весной. Вообще-то аномалии с осадками начались не минувшей зимой, а еще в мае прошлого года — из месяца в месяц их выпадало меньше нормы. Исключением был только февраль.

Конечно, важно, сколько суммарно миллиметров осадков выпадает за тот или иной период. Но имеет значение также и продолжительность сухих периодов без дождя и снега. Так, прошлым летом на значительной территории Украины существенных осадков не было более двух месяцев. При этом наблюдались аномально высокие температуры воздуха, особенно в июне, который оказался самым теплым с конца XIX века. Такие аномалии привели к формированию засухи, которая, к сожалению, продолжается и сейчас.

Вера Балабух: «Лето ожидается жарким и засушливым».

— Но ведь минувшим летом были и очень сильные дожди. Помните, как в Киеве, Харькове, других городах тогда затапливало подземные переходы и путепроводы? Такие разгулы стихии — это следствие глобального потепления?

— Да. Если продолжить разговор о минувшем лете, то тогда получалось так: если на территорию Украины приходили влажные воздушные массы, особенно с Атлантики — формировались мощные облака и обрушивались сильнейшие ливни, шквалы, град. Настоящее тебе стихийное бедствие.

Из-за глобально потепления из года в год летом все чаще наблюдается аномальная жара, увеличивается продолжительность жаркого и засушливого периодов. А осадки становятся более интенсивными, ливневыми. Они часто сопровождаются шквалами, градом. Для сельского хозяйства, энергетики и коммунальных служб это не самый лучший погодный сценарий.

По словам Веры Балабух, даже если в тот или иной месяц предстоящего лета погода подарит нам две нормы осадков, это не перекроет их недобор зимой и весной. Фото с сайта https://www.pravda.com.ua

— Как часто в Украине будут повторяться теплые бесснежные зимы?

— Трудно дать достоверный прогноз. Однако уверенно можно говорить о том, что на протяжении нескольких последних десятилетий в Украине растут как среднегодовые, так и среднемесячные температуры. Причем больше всего эта тенденция проявляется в зимний и летний периоды. Зимой все реже бываютсильные морозы, а устойчивый снежный покров становится редкостью уже не только на юге страны, но и в северных регионах. Летом все чаще настает экстремальная жара.

Впрочем, Украина сейчас страдает от этого гораздо меньше, чем Западная Европа, где 40-градусная жара бывает чуть ли не каждое лето. Однако напомню, что 2010 год в нашей стране был экстремальным — в августе даже на Черниговщине максимальная температура превысила 40 градусов, а в Луганске достигла 42-х. По прогнозам, со второй половины нынешнего столетия крен в сторону экстремальных температур летом еще более усилится.

«Благодаря потеплению климата многие украинские аграрии стали выращивать по два урожая в год»

— В каких регионах Украины наиболее ощутимо глобальное потепление?

— Больше всего растет среднегодовая температура на северо-востоке страны, особенно в Сумской области (на 0,66°С за 10 лет). Весьма существенные темпы роста температуры также характерны для южных степных регионов: 0,63°С за 10 лет (это почти в четыре раза превышает рост глобальной температуры за этот период). Не специалисту может показаться, что рост на 0,63°С — не существенный. Но на самом деле — это много.

Из-за изменений климата вырастить урожай многих культур без искусственного орошения уже невозможно не только в Крыму и южных областях материковой Украины, на даже на Полесье.

— Украина может извлечь из глобального потепления какую-либо пользу?

— Наше сельское хозяйство уже использует возможности, которые предоставило потепление климата. Так если в 1970-х годах баклажаны в Украине вызревали разве что на юге, то ныне — и в северных областях. В Киевской области уже вызревают не только баклажаны, но и персики, виноград. Значительно «продвинулись» на север и посевы подсолнечника, кукурузы.



Кстати, на Харьковщине есть местность, на которой состав почвы и климат примерно такие же, как во Франции в провинции Шампань. Французские предприниматели намерены высадить в Харьковской области виноград, чтобы наладить там производство игристых вин, подобных оригинальному шампанскому.

Потепление климата предоставляет украинским аграриям возможность выращивать по два урожая за сезон. Так, например, во многих хозяйствах после сбора озимых, которые созревают теперь на 2−3 недели раньше обычного, сеют другие культуры, гречку, например.

Конечно, глобальное потепление создает для сельского хозяйства проблемы, прежде всего, засухи. Но оно является и мощным стимулом для развития селекции (создание новых сортов), технологий выращивания и рационального полива растений.

— За последние 30 лет в Украине полностью исчезли или превратились в болота порядка 10 тысяч малых рек, — заявил «ФАКТАМ» по телефону глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков. — Например, сейчас исчезают две такие реки, как Тетерев и Ирпень — мелеют, чрезмерно зарастают водорослями. Еще лет 10 назад Ирпень был живописной рекой, люди в ней купались, ловили рыба. Я застал времена, когда туристы по Ирпеню на байдарках плавали. Сейчас эта речка превратилась в дурно пахнущий ручеек, берега которого застроили состоятельные люди.

Александр Чистяков: «На наших глазах погибают речки Тетерев и Ирпень».Фото Сергея ТУШИНСКОГО «ФАКТЫ»

— Ирпень, Тетерев и другие исчезающие реки можно спасти?

— Уверен, что да. Для этого нужно найти средства и заказать ученым исследования, по результатам которого можно будет выработать конкретные рекомендации. Например, в таких-то местах убрать излишнюю водную растительность, в других — углубить дно. Где это уместно выровнять русло.

— Смотрите, в Украине сейчас порядка 63 тысяч рек, 40 тысяч озер, 1100 водохранилищ, — говорит Александр Чистяков. - При этом Всемирный банк поставил нашу страну на 125 место по запасам питьевой воды. Почему так? Да потому, что наши промышленность и сельское хозяйство безжалостно загрязняют водоемы. Заметьте, что нехватка питьевой воды — одна из крупнейших мировых проблем. Качественной воды не хватает 2,5 миллиардам человек. А 37 стран завозят ее из-за границы. Если не защитим наши реки и озера, тоже станем покупать воду за рубежом.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые выяснили, что потепление температуры на планете на 4 градуса приведет к гибели цивилизации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter