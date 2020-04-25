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Засуха, исчезновение рек и двойные урожаи: как глобальное потепление уже меняет жизнь в Украине (фото, видео)
Мы живем в эпоху погодных аномалий, констатирует заведующая отделом Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. Мало того, что 2019 год выдался в нашей стране самым теплым за всю 130-летнюю историю наблюдений, так еще и минувшая зима оказалась почти бесснежной. Это еще более усугубило маловодье в реках и озерах, которое непрерывно продолжается с 2015 года. Можно ли надеяться, что предстоящим летом дожди компенсируют дефицит осадков аномальной зимы? С этим вопросом мы обратились к заведующей отделом Украинского гидрометеорологического института кандидату географических наук Вере Балабух.
«Засуха в Украине началась в мае прошлого года и продолжается сейчас»
— К сожалению, вероятность того, что летом выпадет большое количество осадков, я бы оценила, как низкую, — заявила «ФАКТАМ» Вера Балабух. - Ведь, согласно долгосрочным прогнозам, лето нынешнего года ожидается жарким и засушливым.
Даже если в тот или иной летний месяц погода подарит нам две нормы осадков, это не перекроет их недобор зимой и весной. Вообще-то аномалии с осадками начались не минувшей зимой, а еще в мае прошлого года — из месяца в месяц их выпадало меньше нормы. Исключением был только февраль.
Конечно, важно, сколько суммарно миллиметров осадков выпадает за тот или иной период. Но имеет значение также и продолжительность сухих периодов без дождя и снега. Так, прошлым летом на значительной территории Украины существенных осадков не было более двух месяцев. При этом наблюдались аномально высокие температуры воздуха, особенно в июне, который оказался самым теплым с конца XIX века. Такие аномалии привели к формированию засухи, которая, к сожалению, продолжается и сейчас.
— Но ведь минувшим летом были и очень сильные дожди. Помните, как в Киеве, Харькове, других городах тогда затапливало подземные переходы и путепроводы? Такие разгулы стихии — это следствие глобального потепления?
— Да. Если продолжить разговор о минувшем лете, то тогда получалось так: если на территорию Украины приходили влажные воздушные массы, особенно с Атлантики — формировались мощные облака и обрушивались сильнейшие ливни, шквалы, град. Настоящее тебе стихийное бедствие.
Из-за глобально потепления из года в год летом все чаще наблюдается аномальная жара, увеличивается продолжительность жаркого и засушливого периодов. А осадки становятся более интенсивными, ливневыми. Они часто сопровождаются шквалами, градом. Для сельского хозяйства, энергетики и коммунальных служб это не самый лучший погодный сценарий.
— Как часто в Украине будут повторяться теплые бесснежные зимы?
— Трудно дать достоверный прогноз. Однако уверенно можно говорить о том, что на протяжении нескольких последних десятилетий в Украине растут как среднегодовые, так и среднемесячные температуры. Причем больше всего эта тенденция проявляется в зимний и летний периоды. Зимой все реже бываютсильные морозы, а устойчивый снежный покров становится редкостью уже не только на юге страны, но и в северных регионах. Летом все чаще настает экстремальная жара.
Впрочем, Украина сейчас страдает от этого гораздо меньше, чем Западная Европа, где 40-градусная жара бывает чуть ли не каждое лето. Однако напомню, что 2010 год в нашей стране был экстремальным — в августе даже на Черниговщине максимальная температура превысила 40 градусов, а в Луганске достигла 42-х. По прогнозам, со второй половины нынешнего столетия крен в сторону экстремальных температур летом еще более усилится.
«Благодаря потеплению климата многие украинские аграрии стали выращивать по два урожая в год»
— В каких регионах Украины наиболее ощутимо глобальное потепление?
— Больше всего растет среднегодовая температура на северо-востоке страны, особенно в Сумской области (на 0,66°С за 10 лет). Весьма существенные темпы роста температуры также характерны для южных степных регионов: 0,63°С за 10 лет (это почти в четыре раза превышает рост глобальной температуры за этот период). Не специалисту может показаться, что рост на 0,63°С — не существенный. Но на самом деле — это много.
Из-за изменений климата вырастить урожай многих культур без искусственного орошения уже невозможно не только в Крыму и южных областях материковой Украины, на даже на Полесье.
— Украина может извлечь из глобального потепления какую-либо пользу?
— Наше сельское хозяйство уже использует возможности, которые предоставило потепление климата. Так если в 1970-х годах баклажаны в Украине вызревали разве что на юге, то ныне — и в северных областях. В Киевской области уже вызревают не только баклажаны, но и персики, виноград. Значительно «продвинулись» на север и посевы подсолнечника, кукурузы.
Кстати, на Харьковщине есть местность, на которой состав почвы и климат примерно такие же, как во Франции в провинции Шампань. Французские предприниматели намерены высадить в Харьковской области виноград, чтобы наладить там производство игристых вин, подобных оригинальному шампанскому.
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Потепление климата предоставляет украинским аграриям возможность выращивать по два урожая за сезон. Так, например, во многих хозяйствах после сбора озимых, которые созревают теперь на 2−3 недели раньше обычного, сеют другие культуры, гречку, например.
Конечно, глобальное потепление создает для сельского хозяйства проблемы, прежде всего, засухи. Но оно является и мощным стимулом для развития селекции (создание новых сортов), технологий выращивания и рационального полива растений.
— За последние 30 лет в Украине полностью исчезли или превратились в болота порядка 10 тысяч малых рек, — заявил «ФАКТАМ» по телефону глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков. — Например, сейчас исчезают две такие реки, как Тетерев и Ирпень — мелеют, чрезмерно зарастают водорослями. Еще лет 10 назад Ирпень был живописной рекой, люди в ней купались, ловили рыба. Я застал времена, когда туристы по Ирпеню на байдарках плавали. Сейчас эта речка превратилась в дурно пахнущий ручеек, берега которого застроили состоятельные люди.
— Ирпень, Тетерев и другие исчезающие реки можно спасти?
— Уверен, что да. Для этого нужно найти средства и заказать ученым исследования, по результатам которого можно будет выработать конкретные рекомендации. Например, в таких-то местах убрать излишнюю водную растительность, в других — углубить дно. Где это уместно выровнять русло.
— Смотрите, в Украине сейчас порядка 63 тысяч рек, 40 тысяч озер, 1100 водохранилищ, — говорит Александр Чистяков. - При этом Всемирный банк поставил нашу страну на 125 место по запасам питьевой воды. Почему так? Да потому, что наши промышленность и сельское хозяйство безжалостно загрязняют водоемы. Заметьте, что нехватка питьевой воды — одна из крупнейших мировых проблем. Качественной воды не хватает 2,5 миллиардам человек. А 37 стран завозят ее из-за границы. Если не защитим наши реки и озера, тоже станем покупать воду за рубежом.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые выяснили, что потепление температуры на планете на 4 градуса приведет к гибели цивилизации.
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