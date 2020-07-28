27.58 / 27.85 31.97 / 32.51
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Болгария упростила въезд для украинцев

0:55 28 июля 2020
Золотые пески

Правительство Болгарии, разрешившее украинцам въезжать на территорию своей страны без 14-дневной самоизоляции, решило еще больше облегчить туристам возможность посещения черноморских курортов.

Теперь это возможно при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия.

Об этом передает Reuters со ссылкой на болгарский Минздрав.

Агентство отмечает, что с 28 июля разрешение на посещение болгарских курортов получили граждане Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово, Боснии, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.

Двумя днями спустя — 30 июля — в страну будут допускать и украинцев, на тех же основаниях.

Отмечается, что таким образом Болгария стремится восстановить свои черноморские курорты, на которые в этом году не смогли попасть из-за пандемии иностранцы.

Напомним, для украинцев открылись для въезда 39 стран. Кроме того, для возвращающихся из Украины Литва отменила самоизоляцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с конца июля болгарская авиакомпания Voyage Air запускает рейсы между Украиной и Болгарией. Первоначально перевозчик будет обслуживать два международных маршрута из Варны в Киев и Львов. Полеты будут осуществляться один раз в неделю — каждую субботу. Полеты по рейсу Львов-Варна будут доступны также раз в неделю — по понедельникам. В свою очередь, из Варны украинцы смогут полететь в Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут — конечно, при наличии всех необходимых разрешений.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Светлана Тихановская

Попытка номер два: главная соперница Лукашенко на выборах сумела ответить, чей Крым

Алина Гросу

Алина Гросу на отдыхе впечатлила фигурой в купальнике (фото)

Под Офисом президента протестуют против «перемирия» на Донбассе (фото, видео)

Под Офисом президента протестуют против "перемирия" на Донбассе (фото, видео)

Золотые пески

Болгария упростила въезд для украинцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер