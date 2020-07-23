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Украина

Отдых в Варне становится ближе: болгарская авиакомпания открывает рейсы в Украину

5:25 23 июля 2020
Варна

Открывшая украинцам доступ на свою территорию Болгария решила еще и облегчить потенциальным туристам путь на свои черноморские курорты.

Так, с конца июля авиакомпания этой страны Voyage Air запускает рейсы между Украиной и Болгарией, пишет ЦТС.

Сообщается, что перевозчик начнет обслуживать два международных маршрута из Варны в Киев и Львов. Билеты на новые рейсы уже появились в продаже.

Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю — каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40.

Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля, полеты также один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны в 12:00, продолжительность полета 1:40.

Также авиакомпания летает из Варны в Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут.

Ранее сообщалось, что Запорожский международный аэропорт принял первый прямой рейс из Будапешта лоукоста Wizz Air.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе свои границы украинцам помимо Болгарии также открыли Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивские острова, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сэнт-Люсия. Таким образом, количество «разрешенных» для наших сограждан стран выросло до 39.

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