Ученые создали маску, убивающую коронавирус

Вслед за израильскими учеными, создавшими многоразовую защитную маску, которая самоочищается от зарядки для телефона, об уникальной разработке заявили и ученые Португалии.

В частности, о разработке сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Razón.

Уточняется, что многоразовая тканевая маска покрыта специальным составом, который нейтрализует патоген. Эффект сохраняется даже после 50 стирок. Идея принадлежит сразу нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также двум университетам — Институту молекулярной медицины и Государственному университету Миньо.

Материал состоит из нескольких слоев разных водонепроницаемых тканей, которые пропитаны составом, уничтожающим SARS-CoV-2. Он отталкивает большую часть патогена, который попадает со слюной, что позволяет стирать маску реже.

MOxATech (так называется маска) поступила в продажу в Португалии еще в апреле, но тогда ее эффективность не была подтверждена тестами. Теперь авторы разработки проверили ее способность нейтрализовать вирус. Во время опытов ткань погружали в раствор, который содержал некоторое количество патогена, а затем измеряли его жизнеспособность после контакта с материалом.

Вирусолог из Института молекулярной медицины Педро Симас, который координировал тесты, рассказал, что проведенные эксперименты «показали эффективную нейтрализацию SARS-CoV-2 даже после 50 стирок». Концентрация состава, которым пропитана ткань, почти не менялась после обработки холодной водой.

Ученые также наблюдали снижение вирусной активности на 99% спустя час после контакта с тканью. Соединение эффективно убивало почти все бактерии и грибки, попавшие на материал. Институт Пастера во Франции в независимых опытах доказал, что оно так же эффективно против вируса гриппа H1N1, как и против SARS-CoV-2.

Маска уже прошла сертификацию французского руководства Générale des Entreprises. Компания отметила, что материал после большого числа стирок уничтожает около 96% вредных частиц.

Авторы технологии рассказали о некоторых особенностях маски в презентации. По их словам, чтобы хранить ее, не нужно соблюдать специальные условия: тесты показали, что освещение, температура и влажность воздуха не влияют на эффективность состава. Кроме того, с течением времени защитные свойства не теряются и состав не переносится на кожу или одежду в процессе носки.

Разработчики отметили, что при создании маски ориентировались на среднестатистических людей. Ее также могут носить врачи, но она не соответствует всем медицинским стандартам, поэтому надевать маску в качестве элемента рабочей одежды в больницах не рекомендуется.

Пока маска продается только в странах Евросоюза, права на распространение принадлежат компании МО, чьи специалисты участвовали в разработке. Ожидается, что в будущем изделие появится в магазинах за пределами Европы, в том числе и в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии мужчина для защиты от коронавируса купил золотую маску за 4 тысячи долларов.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter