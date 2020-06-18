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Наука и технологии

Очищается сама: в Израиле разработали многоразовую защитную маску

1:50 18 июня 2020
Маска

Пока во всем мире продолжаются дискуссии о целесообразности ношения медицинской маски, ученые Израиля разработали многоразовую защитную маску, которая самоочищается от зарядки для телефона.

Об изобретении сообщается на сайте технологического института Технион в Хайфе.

Уточняется, что защитные маски класса защиты № 95 могут подзаряжаться от обычного зарядного устройства для мобильного или USB-провода.

По словам исследователей факультета материаловедения и инженерии, вирусы на поверхности маски уничтожаются благодаря новой технологии нагревания слоя углеродного волокна с помощью электричества.

При этом сами маски могут подзаряжаться от обычного зарядного устройства для мобильного телефона или стандартного USB-провода.

По мнению исследователей, такая многоразовая защитная маска поможет преодолеть и проблему загрязнения окружающей среды.

Маска уже запатентована в США, в настоящее время ведутся переговоры с коммерческими структурами о массовом производстве средств зашиты. Предполагается, что маска будет продаваться за $ 1.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения напомнили правила использования индивидуальных средств защиты от заражения коронавирусом в жару, которая в Киеве бьет рекорды. Даже в летнюю пору правила остаются прежними, отмечают медики, а маску необходимо менять чаще (летом она увлажняется потом чаще, чем в холодную пору года). И хотя коронавирус на поверхности маски не размножается, этого не скажешь о патогенных микроорганизмах, которые попадают из внешней среды или выдыхаемого воздуха.

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