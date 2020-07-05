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Общество и люди

Для защиты от коронавируса мужчина купил золотую маску за 4 тысячи долларов (фото, видео)

20:03 5 июля 2020
маска

Пока в Индии бушует эпидемия COVID-19, местный магнат заказал себе особую маску против коронавируса. Изделие выполнено из чистого золота и обошлось бизнесмену в 4 тысячи долларов. На изготовление уникальной маски ювелирам потребовалось восемь дней и 55 граммов драгметалла.

Как сообщает Indian Express, маска достаточно тонкая, но прочная, а для дыхания в ней предусмотрены микропоры.

49-летний бизнесмен Шанкар Курхаде из города Пуна рассказал, что идея о золотой маске возникла после сюжета на одном из телеканалов. «Я смотрел новости по телевизору и там говорили о серебряной маске. После этого я поговорил со своим ювелиром и заказал маску из золота», — рассказал он.

золотая маска

Бизнесмен признается, что теперь он необычайно популярен в своем городе. Люди, когда видят его, останавливаются, рассматривают маску, просят о совместном селфи.

Защитные свойства супердорогой маски очень сомнительны, но Курхаде это не смущает: «Не уверен, что эта маска защитит меня от коронавируса, но я принимаю и другие меры предосторожности».

В Индии до сих пор остается в силе требование о ношении маски в общественных местах. В стране с начала эпидемии подтвердилось более 650 тыс. случаев заболевания. Более 18 тысяч человек скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на модные тренды. Стали популярны комплекты «ободок для волос плюс маска», яркие трикини (купальник плюс маска), «каранкини» из медицинских масок.

Фото indianexpress.com, sarkarnama. in

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