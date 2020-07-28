Задел провода и перевернулся в воздухе: в Бразилии самолет рухнул на оживленную улицу (видео)

В понедельник, 27 июля, в бразильском муниципалитете Гуабируба произошла удивительная авиакатастрофа: после отказа двигателя двухместный самолет Kolb Flyer упал на одну из улиц, едва не задев проезжающие машины. Ранее в Германии в городе Везель небольшой легкомоторный самолет врезался в дом.

Об падении самолета в Бразилии сообщает Daily Mail.

Издание показывает момент крушения самолета на видео.

На ролике видно, как по улице проезжают три автомобиля, а спустя пару секунд на этот участок дороги падает самолет.

К удивлению спасателей, 35-летний пилот Фабио Реис и 33-летний пассажир Алессандро Куньяго сумели самостоятельно выбраться из кабины. По словам медработников, они нашли Реиса дезориентированным и стоящим рядом с перевернутым самолетом. У него были ссадины, подозрение на внутреннее кровотечение и переломы ребер.

Пассажир, который также является опытным пилотом, был найден сидящим на тротуаре. Он жаловался на боль в шее и нижних конечностях. У мужчины были рваные раны на лице и подозрение на перелом челюсти. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Сообщается, что пассажир Куньяго планировал купить этот самолет и совершал испытательный полет вместе с Реисом. Они покинули аэродром Бруске примерно за час до инцидента и потерпели крушение примерно в 19 километрах от места взлета.

По словам брата разбившегося пилота Амилтона Реиса, вероятно, у самолета произошел сбой в двигателе.

«Они быстро поняли, что нет другого пути, кроме как попытаться совершить аварийную посадку и расположить самолет так, чтобы он мог сесть на дорогу», — сказал он.

По словам брата пилота, перед самым соприкосновением с дорогой самолет задел провода и перевернулся в воздухе. В этот момент предотвратить аварию было уже невозможно.

Национальное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента, в рамках которого будет проведен тщательный осмотр упавшего самолета и его деталей, сбор фото и видео данных, опрос свидетелей и жертв инцидента.

Издание уточняет, что самолет Kolb Flyer, выпущенный в 2009 году, имеет грузоподъемность до 598 кг и вмещает пилота и пассажира. Летательный аппарат не имеет черного ящика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США в городе Уэст-Джордан (штат Юта) 25 июля потерпел крушение небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек. Самолет упал на жилые дома. В результате авиакатастрофы погибли мужчина, пилотировавший самолет, женщина и девятимесячная девочка, а трое других пассажиров самолета получили травмы. Одна женщина находится в критическом состоянии.

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