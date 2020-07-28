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Стиль жизни

Еще одна кузина принцев Уильяма и Гарри выходит замуж: племянница принцессы Дианы объявила о помолвке (фото)

7:49 28 июля 2020
Амелия и Грег

После секретной свадьбы принцессы Беатрис стало известно, что еще одна кузина британских принцев Уильяма и Гарри выходит замуж. О своей помолвке официально объявила племянница их матери принцессы Дианы — леди Амелия Спенсер. Избранником 28-летней дочери графа Чарльза Спенсера стал 30-летний агент по продаже недвижимости Грег Маллетт. Они встречаются уже около десяти лет — после того, как познакомились в ЮАР, во время учебы в Университете Кейптауна.

Счастливый жених разместил у себя на странице в Instagram ряд фото с помолвки, на которых Амелия демонстрирует подаренное Грегом бриллиантовое кольцо.

Фото Instagram

Леди Амелию и Грега уже поздравила в соцсетях старшая сестра невесты Китти Спенсер. «Будущий брат!!! Впереди самые счастливые времена», — написала Китти, которая сама, по слухам, тайно собирается замуж. По сообщениям СМИ, 29-летняя Китти несколько месяцев назад приняла предложение руки и сердца от 61-летнего владельца сети британских магазинов одежды Whistles.

У младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера имеется семеро детей от трех браков. Первая жена, фотомодель Кэтрин Виктория Локвуд, родила ему четырех отпрысков — троих дочерей (Китти Элинор и двойняшек Катю Амелию и Элайзу Викторию), а также сына Луи, которому сейчас 26 лет. Луи унаследует отцовский титул и родовое поместье.

От второй жены Кэролайн у Чарльза есть 16-летний сын Эдмунд и 14-летняя дочь Лара. Третья супруга Карен родила ему в 2012 году дочку Шарлотту Диану.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас вышла замуж за его тезку.

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Еще одна кузина принцев Уильяма и Гарри выходит замуж: племянница принцессы Дианы объявила о помолвке (фото)

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