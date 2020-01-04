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Племянница принцессы Дианы выходит замуж за миллионера на 32 года старше ее (фото)

8:03 4 января 2020 10
Китти Спенсер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер, которая ранее подтвердила свой роман с миллионером Майклом Льюисом, выходит за него замуж. Как сообщает источник издания Daily Mail, 29-летняя дочь графа Чарльза Спенсера приняла предложение 61-летнего владельца сети британских магазинов одежды Whistles накануне Рождества. Они встречаются уже больше полутора лет.

«Она была на праздники в Кейптауне и рассказала об этом своей матери и остальным членам семьи. Они все любят Майкла. Несмотря на свое богатство, он очень скромный», — говорит один из друзей Китти.

Отец невесты, младший брат принцессы Дианы, на пять лет моложе своего будущего зятя.

Аристократка, светская львица и модель леди Китти пойдет под венец впервые. Для уроженца ЮАР Льюиса, состояние которого превышает 100 миллионов долларов, это будет второй брак. У него имеется трое взрослых детей от первой супруги Леолы.

Миллионер исповедует иудаизм. Неизвестно, перейдет ли Китти в его веру перед свадьбой — как это сделала, например, дочь Дональда Трампа Иванка, когда выходила замуж за бизнесмена Джареда Кушнера в 2010 году.

Китти Спенсер всегда нравились мужчины постарше. Ее предыдущий бойфренд, итальянский магнат в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро, был старше ее на 20 лет.

Китти — старшая из семерых детей Чарльза Спенсера от трех браков. Ранее стало известно, что дядя принцев Уильяма и Гарри заявил о намерении завещать родовое поместье своему старшему сыну Луи, хотя на него законно могла претендовать леди Китти, будучи первенцем графа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что любимым блюдом принцессы Дианы был украинский борщ.

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