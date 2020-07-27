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Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас вышла замуж за его тезку (фото)

10:37 27 июля 2020
Крессида Бонас с женихом

Бывшая девушка принца Гарри, 31-летняя актриса, танцовщица и модель Крессида Бонас, объявившая о своей помолвке в августе прошлого года, вышла замуж за Гарри Уэнтворта-Стэнли. Жених работает агентом по продаже недвижимости и приходится сыном маркизе Милфорд Хейвен — Клэр Маунтбеттен. Отчим Гарри — дальний родственник королевы Елизаветы II Джордж Маунтбеттен. Сама Крессида родилась в семье бизнесмена и дочери графа.

Скромная свадьба состоялась в минувшие выходные в узком семейном кругу. Брат Бонас опубликовал в Instagram фотографию, на которой жених и невеста после венчания «едут в закат» в свадебных нарядах на лошадях.

Свадьбу пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

С Уэнтвортом-Стэнли Крассида встречалась еще до своего романа с принцем. С Гарри Крессида состояла в романтических отношениях с 2012 по 2014 год. Их познакомила принцесса Евгения Йоркская — подруга Бонас и кузина Гарри.

После разрыва с Его Высочеством Крессида вернулась к его тезке, сохранив с Гарри дружеские отношения. Она была в числе гостей на его свадьбе с Меган Маркл.

Крессида и Гарри. Фото Rex

Ранее, как писали «ФАКТЫ», свадьбу сыграла подруга Крессиды и кузина Гарри — принцесса Беатрис.

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