На Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero: есть погибший (фото)

На Львовщине погиб 41-летний житель областного центра, тело которого нашли в подорвавшемся автомобиле. Напомним, что недавно в Полтавской области подорвали машину, принадлежащую «Укрпочте».

Как сообщают в ГУНП в Львовской области, около шести часов утра во вторник, 28 июля, правоохранителям сообщили о взрыве на территории одной из баз отдыха в Мостиськом районе Львовщины.

«На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни», — сообщают в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о его правовой квалификации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Суворовском районе Одессы сработало взрывное устройство, установленное под грузовым автомобилем. Взрыв прогремел во время движения машины. К счастью, водитель грузовика не пострадал.

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