- 09:33 В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки
- 09:22 Коронавирус продолжает атаковать украинцев: за сутки обнаружено более 900 новых случаев
- 09:05 На Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero: есть погибший
- 08:56 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:52 «Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому
- 08:35 Форвард сборной Украины женился на американке
- 08:21 Приняли за «украинского провокатора»: в Севастополе задержали известного пропагандиста
- 08:01 Вполне допускаю, что сценарии фильмов скоро будут писать роботы, – Владимир Горянский
- 07:49 Еще одна кузина принцев Уильяма и Гарри выходит замуж: племянница принцессы Дианы объявила о помолвке
- 07:37 За первые сутки перемирия боевики трижды нарушили режим прекращения огня: в штабе ООС раскрыли детали
- 07:05 Жара усилится: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:58 Запоздалая реакция: Волкер рассказал, почему Путину удалось захватить Крым
На Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero: есть погибший (фото)
На Львовщине погиб 41-летний житель областного центра, тело которого нашли в подорвавшемся автомобиле. Напомним, что недавно в Полтавской области подорвали машину, принадлежащую «Укрпочте».
Как сообщают в ГУНП в Львовской области, около шести часов утра во вторник, 28 июля, правоохранителям сообщили о взрыве на территории одной из баз отдыха в Мостиськом районе Львовщины.
«На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни», — сообщают в полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о его правовой квалификации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Суворовском районе Одессы сработало взрывное устройство, установленное под грузовым автомобилем. Взрыв прогремел во время движения машины. К счастью, водитель грузовика не пострадал.280
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 1 м/с С
Давление: 747 мм