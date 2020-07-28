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Бывший пилот Формулы-1 разбил эксклюзивный автомобиль за 1 млн евро (фото)
Экс-пилот Формулы-1 немец Адриан Сутиль попал в страшную аварию в Монако. Находясь за рулем элитного McLaren Senna LM, Адриан зацепил одну из машин, после чего врезался в столб.
Как сообщает сайт Autoevolution, автомобиль, который совсем недавно был выпущен в ограниченном количестве в 20−25 экземпляров и стоимость которого оценивается в 1 млн евро, получил необратимые повреждения передней части и вряд ли подлежит ремонту. О причине аварии и состоянии водителей пострадавших машин ничего не сообщается.
Отметим, что Сутиль провел в Формуле-1 семь сезонов в период с 2007-го по 2014-й. Выступая за команды Midland, Spyker, Force India и Sauber, немец принял участие в 135 гонках. Правда, особых успехов добиться в Формуле-1 ему так и не удалось — Адриану так ни разу не удалось взойти на подиум, а лучшим результатом на отдельно взятом Гран-при стало для него четвертое место, занятое в Италии в 2009 году.
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