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В Бразилии выявили первый случай заболевания новым типом свиного гриппа – не менее опасным, чем COVID-19
После того, как в Китае обнаружили опасный штамм вируса гриппа, представляющий собой с точки зрения генетики комбинацию вирусов птичьего, свиного и человеческого гриппа, новый тип свиного гриппа выявили в Бразилии. Как сообщает Free News, в городе Ибипоран в штате Парана заболела 22-летняя женщина. Болезнь, которая прошла у работавшей на мясоперерабатывающем заводе пациентки в легкой форме, вызвала немалую обеспокоенность врачей. Новый, мутировавший вирус, более опасен по сравнению с его предшественниками.
«С 2005 года было выявлено 25 разных вариантов вируса гриппа A/H1N2. Но тот, что мы нашли в Ибипоране отличается от тех, что были раньше. Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, как у COVID-19», — заявила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Фонда Освальбо Круса Миралда Сикейра.
Пока что неизвестно, может ли новый вирус передаваться от человека к человеку. Сикейра считает, что вероятность этого, в случае дальнейших мутаций, довольна высока. С другой стороны, ученые считают, что вакцина против нового типа свиного гриппа может быть разработана в кратчайшие сроки.
Помимо девушки, еще у одного работника завода были симптомы респираторного заболевания примерно в то же время. Однако у него не были взяты анализы. Поэтому неизвестно, был ли он заражен тем же самым вирусом.
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