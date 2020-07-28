27.51 / 27.78 31.97 / 32.56
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Бразилии выявили первый случай заболевания новым типом свиного гриппа – не менее опасным, чем COVID-19

9:51 28 июля 2020
Свиные рыла

После того, как в Китае обнаружили опасный штамм вируса гриппа, представляющий собой с точки зрения генетики комбинацию вирусов птичьего, свиного и человеческого гриппа, новый тип свиного гриппа выявили в Бразилии. Как сообщает Free News, в городе Ибипоран в штате Парана заболела 22-летняя женщина. Болезнь, которая прошла у работавшей на мясоперерабатывающем заводе пациентки в легкой форме, вызвала немалую обеспокоенность врачей. Новый, мутировавший вирус, более опасен по сравнению с его предшественниками.

«С 2005 года было выявлено 25 разных вариантов вируса гриппа A/H1N2. Но тот, что мы нашли в Ибипоране отличается от тех, что были раньше. Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же, как у COVID-19», — заявила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Фонда Освальбо Круса Миралда Сикейра.

Пока что неизвестно, может ли новый вирус передаваться от человека к человеку. Сикейра считает, что вероятность этого, в случае дальнейших мутаций, довольна высока. С другой стороны, ученые считают, что вакцина против нового типа свиного гриппа может быть разработана в кратчайшие сроки.

Помимо девушки, еще у одного работника завода были симптомы респираторного заболевания примерно в то же время. Однако у него не были взяты анализы. Поэтому неизвестно, был ли он заражен тем же самым вирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Бубонная чума и не только: в мире произошли вспышки еще 5 заболеваний, вызывающих массовую смертность.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Скорбящий отец воина

«Где ты был, когда моему сыну ломали пальцы?»: отец погибшего разведчика Журавля жестко обратился к Зеленскому

Землетрясение

В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки

Владимир Герун

Форвард сборной Украины женился на американке (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер