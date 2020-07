Мир

Пандемия COVID-19, которая продолжается уже полгода, заставила сотни миллионов людей изменить привычный образ жизни и иначе относиться к риску заражения различными вирусами. По состоянию на 10 июля в мире было выявлено 12,5 миллиона инфицированных новым коронавирусом. Скончались почти 560 тысяч человек. Выздоровели более 7,2 миллиона пациентов, но для многих из них «знакомство» с COVID-19 не прошло бесследно. У этих людей возникли серьезные осложнения — болезнь ударила не только по легким, но и по почкам, печени, сердцу, иммунной системе. Такая ситуация заставляет нас остро реагировать на появляющиеся в СМИ и соцсетях сообщения о вспышках в разных странах других инфекционных болезней. Мы вдруг осознали, что совершенно не защищены от вирусов и бактерий и почти ничего о них не знаем. Это «инфекционное» невежество порождает новые и новые страхи. «ФАКТЫ» собрали в этой публикации сведения о болезнях, вспышки которых были зафиксированы во время распространения нового коронавируса.

Бубонная чума

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 4 июля был госпитализирован пастух с диагнозом бубонная чума. Спустя два дня китайские власти объявили о третьем уровне эпидемической угрозы. Всего их четыре, и высшим, то есть наиболее серьезным, является первый.

Оказалось, что Китай стал второй страной за последний месяц, где обнаружили больных бубонной чумой. 28 июня в Монголии госпитализировали с таким же диагнозом двух жителей провинции Ховд 27 и 17 лет, которые употребили в пищу сырое мясо сурка. 6 июля 15-летний подросток из соседней провинции Баян-Улгий попал в больницу все с той же бубонной чумой. В настоящее время все эти пациенты проходят лечение.

Баян-Улгий находится на западе Монголии и граничит с Китаем и Россией. Это вызвало опасения, что бубонная чума может распространиться дальше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, в котором подчеркнула — угрозы эпидемии нет, если, конечно, соблюдать давно известные рекомендации.

Действительно, бубонная чума давно изучена. Она передается через укусы животных и блох, которые живут на их шерсти. В городских условиях болезнь переносят крысы. В тех регионах, о которых шла речь выше, это делают преимущественно сурки. Местным жителям запретили охотиться и употреблять в пищу сусликов и других грызунов. Кроме того, их обязали сообщать о мертвых и больных животных. Также тщательно отслеживаются случаи внезапной смерти людей или о возникновении высокой температуры без видимой причины.

В России тем не менее эпидемиологи начали объезжать отдаленные районы Горного Алтая, граничащие с Монголией. Здесь тоже запрещена охота на сурков. Власти Бурятии и Тувы настоятельно рекомендовали местным жителям не употреблять в пищу мясо сурков и верблюдов.

ВОЗ сообщает, что распространенность бубонной чумы в мире совпадает с ареалами грызунов, которые обитают на всех континентах, кроме Австралии. Вспышки болезни периодически фиксируются по всему миру. С 2010 по 2015 годы было выявлено 3 248 случаев заболевания в разных странах. Скончались 584 пациента. Наибольшее количество зафиксировано в Перу, Демократической Республике Конго (ДРК) и на Мадагаскаре. Каждый год появляется 5−7 случаев заражения выявляют в США.

Бубонная чума вызывает лихорадку, озноб, кашель и болезненное воспаление лимфатических узлов с образованием бубонов. В некоторых случаях болезнь провоцирует пневмонию, и тогда инфекция может распространяться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Бубонная чума лечится с помощью антибиотиков. Если диагноз поставлен вовремя и назначено правильное лечение, все пациенты выздоравливают. В указанных выше случаях с летальным исходом больные либо вообще не обращались к врачам, либо сделали это с большим опозданием.

Вакцина от чумы существует давно. Массовая вакцинация нецелесообразна. Прививку рекомендуется делать тем, кто планирует поездку непосредственно в очаг заражения. В качестве профилактики заражения врачи советуют избегать прямого контакта с мелкими млекопитающими, не разбивать палатки вблизи нор и колоний грызунов, не ходить по открытой местности в легкой обуви или босиком, не допускать попадания на тело и под одежду блох и клещей.

Вирус гриппа G4

В конце июня китайские медики заявили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа G4, который обладает «пандемическим потенциалом». Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Его авторы сообщили, что вирус переносят свиньи. Пока ситуация находится под контролем, но штамм может мутировать дальше, и тогда начнет передаваться от человека к человеку. В этом случае начнется эпидемия.

Министерство сельского хозяйства Китая немедленно провело специальное совещание с участием ученых. Эксперты пришил к выводу, что вероятность распространения нового штамма гриппа G4 среди населения крайне низкая. Кроме того, обнаруженный штамм был объявлен подтипом вируса H1N1, который уже хорошо изучен и вызывает вспышки сезонного гриппа у людей.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, комментируя ситуацию, заявил: «Важно успокоить людей. Это не новый вирус, а вирус, который мы контролируем. Мы наблюдаем за ним».

Последняя пандемия гриппа, с которой столкнулся мир, — это вспышка вируса свиного гриппа 2009 года. Она оказалась менее опасной, чем прогнозировали специалисты. Это произошло в первую очередь из-за того, что многие пожилые люди имели иммунитет, предположительно из-за сходства этого вируса с другими вирусами гриппа, которые были распространены ранее.

Вакцины против H1N1 и его подвидов созданы и проверены.

Эбола

В начале июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о том, что врачи выявили новую вспышку лихорадки Эбола на западе Демократической Республики Конго. Речь шла о восьми пациентах, четверо из которых скончались.

Эпидемия лихорадки Эбола началась в Африке в 2014 году. Июньская вспышка для Конго — уже десятая по счету. С 2018 года от болезни в стране умерли 2 200 человек. В июле 2019 года ВОЗ объявила вспышку вируса в Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Ожидалось, что 13 апреля 2020 года страна сможет заявить о полной победе над Эболой. Но 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения.

По данным ВОЗ, с 2014 года в странах Африки от геморрагической лихорадки Эбола скончались более 11 тысяч человек. Летальность вируса очень высокая.

Люди заражаются Эболой в результате контакта с инфицированными животными. Происходит это во время забоя, приготовления или употребления мяса в пищу. Кроме того, заражение происходит при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, когда их кал, моча, слюна, сперма попадают в организм здорового через поврежденную кожу или слизистую оболочку.

ВОЗ снова и снова объясняет, что Эбола не переносится комарами и другими насекомыми. Вирусом нельзя заразиться, разговаривая с людьми, гуляя по улице или совершая покупки в магазине или на рынке.

Симптомы Эболы хорошо изучены — лихорадка, повышенная утомляемость, головные боли, боли в спине, потеря аппетита. По мере прогрессирования болезни у человека появляется рвота и диарея, сыпь, нарушение функционирования почек и печени. Возможно также внутреннее и наружное кровотечение.

Вакцина против Эболы была официально зарегистрирована в 2019 году. Ее создала компания Merck. Еще восемь вакцин находятся на разных стадиях тестирования.

ВОЗ рекомендует следующие меры безопасности — мыть как можно чаще руки и избегать контактов с жидкостными выделениями организма пациентов, у которых подозревается или подтверждена Эбола. Тем, кто оказался в очаге вспышки следует находиться в пределах досягаемости от профессионального медицинского учреждения, чтобы оперативно получить помощь врачей.

Корь

В конце апреля 2020 года власти Ленинградской области в России сообщили о случаях заболевания корью. Ее выявили у 16 человек в Тосненском районе, неподалеку от Санкт-Петербурга. В это число входили шестеро взрослых. Больных положили в Тосненскую, где сразу же ввели карантин. Эти люди стали единственными пациентами стационара.

Роспотребнадзор заверил, что ситуация находится под контролем. Мол, уровень заболеваемости корью в Санкт-Петербурге не превышает показатели 2019 года.

Вспышки кори фиксируются регулярно во многих странах Европы. По данным ВОЗ, ежегодно в мире корью болеют до 10 миллионов человек. В среднем из них умирают 164 тысячи пациентов.

В 2019 году серьезные вспышки кори произошли в Украине (56 тысяч 802 случая), Казахстане (10 тысяч 126 случаев), Грузии (3 904 случая), России (3 521 случай) и Турции (2 666 случаев).

Корь на начальной стадии вызывает насморк, кашель, высокую температуру. Через несколько дней на лице появляется сыпь, она быстро распространяется по всему телу. Большинство людей выздоравливают, но корь может стать причиной пожизненной инвалидности.

Болезнь распространяется воздушно-капельным путем и очень заразна. ВОЗ утверждает, что при контакте с больным корью инфицируются 90% людей, не имеющих иммунитета к ней. Кроме того, вирус распространяется по воздуху и преодолевает расстояния в несколько десятков метров.

Единственная эффективная мера профилактики кори — это вакцинация. ВОЗ считает, что для предотвращения вспышек уровень плановой вакцинации должен составлять 95%. К сожалению, на протяжении уже нескольких лет на практике он остается в пределах 85%. Поэтому корь продолжает распространяться по всему миру.

ВОЗ также считает, что реальное число заболевших корью значительно выше официальных данных. По оценкам специалистов организации, во всем мире ежегодно регистрируется менее одного из десяти случаев. С начала 2019 года 170 стран сообщили о 112 тысячах 163 зараженных. Умножьте это число на десять и получите более миллиона человек. ВОЗ предупреждает, игнорирование или отказ от вакцинации против кори привели к тому, что во всем мире заболеваемость ею увеличилась почти на 300%! А в Африке, которая является лидером, прирост составил 700%.

Неглерия Фоулера

Так называется амеба, которая, проникая в организм человека через нос, разрушает затем головной мозг. Заражение происходит обычно во время купания в теплой воде озер, прудов и рек. Диагностировать амебный менингоэнцефалит довольно сложно. Это приводит к высокой смертности среди заболевших. К основным симптомам относятся головокружение, галлюцинации и припадки, напоминающие эпилептические. Все это проявляется спустя 10 дней после заражения.

В нынешнем году один такой больной был выявлен в американском штате Флорида. Это 37-й случай с 1962 года, что подтверждает, насколько редкой является данная болезнь. Всего в США известно о 143 случаях заражения Неглерией Фоуера. Выжили только четыре пациента.

Американские медики отмечают, что в последние годы частота заболевания в стране возросла. Они объясняют это изменением климата. Летом температура воздуха и воды в пресных водоемах стала выше.

Известны также случаи заражения этой амебой и в Европе. Неглерия Фоулера дает знать о себе в особенно жаркие годы. Например, в Чехии в период с 1962 по 1965 год заболели 16 человек, купавшихся в открытом бассейне. Глобальное потепление может сделать эту болезнь куда более распространенной, предупреждают ученые.

Пока известен единственный способ уберечь себя от заражения. И он очень прост — не стоит купаться в пресных неочищенных водоемах с теплой водой.

Тем временем главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что официальная статистика может занижать реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине. По его словам, число заболевших COVID-19 может достигать 150 тысяч.



