Здоровье и медицина

В Китае обнаружили новый штамм гриппа, который может вызвать еще одну пандемию

В Китае выявили новый опасный штамм вируса гриппа. С точки зрения генетики он представляет собой комбинацию вирусов птичьего, свиного и человеческого гриппа. В генотипе есть следы того штамма, что вызвал эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Потенциально новый штамм может привести к очередной пандемии.

Как сообщает Science Magazine, новый штамм получил название G4 EA H1N1. Он обнаружен в организме свиней, разводимых в Китае. В течение восьми лет (2011−2018 годы) ученые анализировали этот подвид вируса и пришли к выводу, что есть все основания считать его «потенциально пандемическим».

Среди 179 штаммов вирусов, обнаруженных в популяции китайских свиней, G4 EA H1N1 стоит особняком. Во-первых, с 2016 года штамм сильно распространился и легко передается воздушно-капельным путем. Существующие вакцины от сезонного гриппа не способны обеспечить защиту против нового штамма.

Пока опасность новой пандемии исключительно гипотетическая. Нет доказательств, что новый штамм вируса может передаваться от животных к людям и от человека к человеку. Тем не менее, ученые призывают следить за этим штаммом и периодически мониторить состояние здоровья работников свинокомплексов.

Напомним, ранее в США врач и ученый Майкл Грегер предостерег, что человечеству грозит новый «апокалиптический» вирус, более опасный, чем коронавирус.

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