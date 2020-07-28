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Люди и звери

В Херсоне питбуль в наморднике спас хозяйку от грабителя

9:55 28 июля 2020
питбуль

26-летняя жительница Шуменского района Херсона вечером выгуливала на длинном поводке своего питбультерьера. Внезапно в темноте на девушку напал грабитель и сорвал с нее сумочку. Возможно, он не видел собаку. Реакция домашнего животного была мгновенной — пес бросился на защиту хозяйки, хотя и был в наморднике. Поняв, что начинаются «неприятности», мужчина упал на землю и под рычание собаки предпочел не шевелиться. В это время девушка позвала на помощь мужа, который тут же вызвал полицейских. До их приезда незадачливый уличный грабитель лежал на земле, удерживаемый мужчиной и собакой. Его, целого и невредимого, передали прибывшей опергруппе. (Ранее в Закарпатье собака спасла своего хозяина, которому стало плохо в лесу.)

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, уголовное производство открыто по статье «Грабеж», за что злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об удивительных случаях в США и Великобритании: там женщинам спасли жизнь их собаки, которые почуяли, что у хозяек проблемы со здоровьем.

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