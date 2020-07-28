Была на грани жизни и смерти: Потап впервые рассказал о трагической аварии с Настей Каменских (видео)

Продюсер, шоумен и лидер группы MOZGI, выпустившей недавно клип Chica Bamboni, Потап дал откровенное интервью в программе «Экзамен» Маши Ефросининой. Он рассказал о браке и разводе с Ириной Горовой, воспитании сына, любви с Настей Каменских и экстремальном сексе. Рассказывая о любимой, Потап наполнялся нежностью и не уставал повторять — его жена идеальная. По словам Потапа, она прекрасно готовит, следит за правильным питанием и физической формой, понимает его и все прощает, даже, если он приходит после выступления в помаде.

«Моя жена прощает мне все. Она встречает меня с корпоратива, зацелованного всего. Моей жене нравится, когда я нравлюсь другим женщинам. Моя жена прощает мне все, потому что она такая», — поделился Потап.

Мелкие ссоры иногда бывают из-за «нарушения режима» Потапом, когда он позволяет себе «вредную» еду или алкоголь, как это было после получения им звания заслуженного артиста Украины.

Правда, углубляться в личную жизнь Потап не стал. Так и не признался, почему они все-таки расстались с Горовой и когда у них завязались отношения с Каменских.

«Мы с Горовой — два очень крепких орешка. Мы ничего не вынесли наружу, все сохранили внутри и дошли до того, что теперь приятели и партнеры. У нас с ней огромный бизнес», — сказал Потап. Сейчас они с бывшей супругой продолжают работать вместе, вместе воспитывают 11-летнего сына Андрея.

Потап заверил, что у Насти идеальный характер. Говорит, многое в ее жизни поменяла смертельная авария, в которой погибли родные ее бывшего жениха. Тогда Настя чудом осталась жива.

«Они сели в машину, и та восемь раз перевернулась. Настя вылетела, выбила головой стекло. Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, ногу. Я думаю, что в тот момент судьба Насти очень изменилась… Она изменилась, потому что была там. На грани жизни и смерти», — поделился рэпер.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Потап рассказал, что они с Настей давно живут вместе, как семья. Они сыграли первую свадьбу еще три года назад в Лас-Вегасе.

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