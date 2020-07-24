Ковбои MOZGI зажгли с горячими красотками в своем новом клипе Chica Bamboni (видео)

Потап с группой MOZGI представили горячий клип на песню Chica Bamboni, ставшую хитом в TikTok — уже которую неделю простые танцевальные движения группы повторяют селебрити, блогеры и простые пользователи. Танцевальный челлендж набрал уже почти 30 млн просмотров.

Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Потап, Позитив и Дядя Вадя предстали в образе брутальных ковбоев, которые развлекаются с сексуальными танцовщицами.

«Мы хотели обновить не только аудио-, но и видео-MOZGI. И когда культовый режиссер Алан Бадоев услышал трек, то очень прикололся! Алан — это гениальность и фантастика, режиссер со своим стилем, характером съемки и подходом к режиссуре. Он тонко прочувствовал нас как персонажей и показал в клипе классных брутальных чуваков, которые оценивают, взаимодействуют, кайфуют и танцуют с сhica-ми» — говорят MOZGI.

Ранее свой новый клип «Кино» представила группа «АНТИТІЛА».

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