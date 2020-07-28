Роналду отметил чемпионство в Италии с семьей на яхте: милое фото

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду скромно отметил завоевание очередного чемпионского звания в своей карьере.

В отличие от молодых годов, когда Криштиану мог оторваться на вечеринке, а затем через много лет «расхлебывать» последствия, как в случае с американской моделью, обвинившей его в изнасиловании, на этот раз Роналду провел время в кругу семьи. В компании невесты Джорджины Родригес и четверых детей футболист позагорал на яхте, поделившись милым фото на своей странице в Instagram.

«Семья чемпионов! Нет ничего лучше, чем праздновать свои победы с теми, кого любишь», — подписал португалец.

К слову, на одном из снимков Джорджина Родригес показала, как укладывает спать детей. Стоит отметить, что в одном лишь нижнем белье девушка выглядит очень соблазнительно…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду назвал завоевание Кубка Европы с Португалией главным трофеем в своей карьере.

Фото — страницы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес в Instagram

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