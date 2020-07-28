Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: что произошло

Во вторник, 28 июля, мэр Киева Виталий Кличко появился на заседании Киевсовета на костылях. Ранее городской голова столицы рассказал о последствиях взрыва мусорной урны возле станции метро «Шулявская».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, причиной использования костылей стала травма ноги.

«Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», — сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что ему не привыкать к травмам.

«Теперь появилась новая опция для нерадивых — «накостылять!» — пошутил он.

Ранее сообщалось о малоизвестных фактах из биографии Виталия Кличко.

Фото: КГГА

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