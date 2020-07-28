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Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: что произошло
Во вторник, 28 июля, мэр Киева Виталий Кличко появился на заседании Киевсовета на костылях. Ранее городской голова столицы рассказал о последствиях взрыва мусорной урны возле станции метро «Шулявская».
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, причиной использования костылей стала травма ноги.
«Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», — сказал Кличко.
Мэр столицы отметил, что ему не привыкать к травмам.
«Теперь появилась новая опция для нерадивых — «накостылять!» — пошутил он.
Ранее сообщалось о малоизвестных фактах из биографии Виталия Кличко.
Фото: КГГА475
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