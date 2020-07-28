В ВР могут пройти 4 партии: разрыв между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой – За жизнь» сокращается

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество избирателей проголосовало бы за «Слугу народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 26,0% и «Оппозиционную платформу — За Жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 21,3%. Также в парламент может пройти «Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 12,8% и ВО «Батьківщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%. Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенным Институтом анализа и прогнозирования.

Так, среди тех, кто определился с выбором и примет участие в голосовании, электоральные симпатии распределились следующим образом: «Партия Шария» — 4,1%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,6%, «Сила и честь» — 3,6%, «Гражданская позиция» — 2,8%, «ВО «Свобода» — 1,9%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,7%, «Голос» «За майбутyє» — 0,6%, «Объединение «Самопоміч» — 0,3%.

Также, согласно результатам исследования, 67,4% опрошенных полагают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тогда как противоположного мнения придерживаются 28,1% респондентов. При этом 57,3% украинцев оценивают политическую ситуацию в Украине как напряженную, а 16,5% - считают ее критической. При этом 18,4% респондентов считают политическую ситуацию в стране спокойной, тогда как 1,8% называют ее благополучной.

Баланс доверия/недоверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составил 19,6%. При этом суммарно количество респондентов, которые скорее или полностью доверяют президенту, составило 37,4%, а количество опрошенных, которые скорее или совсем не доверяют президенту, — 57%. Баланс доверия/недоверия к Кабинету министров Украины составил 54,6%, к Верховной Раде Украины — 59,4%.

67,4% опрошенных считают, что Украина не является реально независимым государством. Еще 53,1% полагают, что украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций. Среди тех, кто в наибольшей мере влияет на Украину, опрошенные назвали Европейский союз (57,3%), Международный валютный фонд (42,9%) и Соединенные Штаты Америки (42,5%).

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