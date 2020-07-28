Украли деньги и iqos: наглые воры в Киеве попали на видео

В сеть выложили видео кражи, снятое камерой видеонаблюдения в одной из кофеен столичного Виноградаря. Ранее в Киеве задержали воровку, которая потеряла документы на месте преступления.

Как сообщает «Киев Оперативный», мужчина и женщина, обманув продавца, завладели 200 гривнями, а также украли iqos и сладости.

«Через 10 минут после кражи, по предоставленным приметам, патрульные полицейские их задержали. Сначала свою причастность к указанному событию они отвергали, а когда во время поверхностной проверки обнаружили похищенные вещи, стали говорить, что перепутали свой iqos с чужим. Закрыли в изолятор. Очень надеемся, что надолго», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице Муниципальная варта задержала группу воровок-ромок, одна из которых заявила, что умеет только воровать и что другой работы нет. А если не будет воровать, то ей нечего будет есть…

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