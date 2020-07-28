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Стиль жизни

Ягодное суфле без сахара: легкий рецепт (фото)

7:24 11 августа 2020
ягодное суфле

— Ягодное суфле — мой самый любимый десерт в летний период, — говорит кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. — Готовим его без сахара — с добавлением апельсинового сока. Это очень ароматно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Ягодное суфле без сахара

150 г малины

10 г желатина

Сок и цедра половины апельсина

1 столовая ложка меда

Ягоды промываем, обсушиваем. Измельчаем при помощи блендера. Добавляем желатин. Оставляем на 10 минут.

Добавляем сок и цедру апельсина, немного прогреваем. До растворения желатина. Масса не должна закипеть.

Добавляем мед и процеживаем. Даем немного охладиться.

Взбиваем примерно 7 минут. Масса побелеет и увеличится в объеме. Выливаем в форму, застеленную пленкой. Охлаждаем на протяжении часа.

Приятного аппетита!

— Какую ягоду еще можно использовать?

— Практически любую. Например, ежевику. Можно сделать ассорти суфле из разных ягод.

— Как хранить?

— Лучше суфле есть свежим. Хранить в судочке в холодильнике, но не больше трех дней.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами мороженого, которые можно приготовить в домашних условиях.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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