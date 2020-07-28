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Ягодное суфле без сахара: легкий рецепт (фото)
— Ягодное суфле — мой самый любимый десерт в летний период, — говорит кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. — Готовим его без сахара — с добавлением апельсинового сока. Это очень ароматно.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Ягодное суфле без сахара
150 г малины
10 г желатина
Сок и цедра половины апельсина
1 столовая ложка меда
Ягоды промываем, обсушиваем. Измельчаем при помощи блендера. Добавляем желатин. Оставляем на 10 минут.
Добавляем сок и цедру апельсина, немного прогреваем. До растворения желатина. Масса не должна закипеть.
Добавляем мед и процеживаем. Даем немного охладиться.
Взбиваем примерно 7 минут. Масса побелеет и увеличится в объеме. Выливаем в форму, застеленную пленкой. Охлаждаем на протяжении часа.
Приятного аппетита!
— Какую ягоду еще можно использовать?
— Практически любую. Например, ежевику. Можно сделать ассорти суфле из разных ягод.
— Как хранить?
— Лучше суфле есть свежим. Хранить в судочке в холодильнике, но не больше трех дней.
Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами мороженого, которые можно приготовить в домашних условиях.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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