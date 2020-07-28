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Дмитрий Танкович принял вызов "Танців з зірками": все участники шоу (фото, видео)
Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович принял вызов #танціззіркамиркамиchallenge от певицы Славы Каминской, которая тоже стала участницей проекта. Дмитрий сообщил о своем участии в «Танцях з зірками» на канале «1+1», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях забавное видео, в котором сначала отказывается от участия в шоу, но потом соглашается и бросает вызов сразу двум звездам: дизайнеру Андре Тану и рэп-исполнительнице Alyona Alyona.
«Танцы — это большой вызов для меня, я хочу себя испытать и научиться новому. У меня был опыт ведения танцевального шоу, и даже две попытки танцевать с моей соведущей. После чего, она попросила меня больше так никогда не делать. Это шоу — испытание в первую очередь для зрителей, а не для меня», — шутя, прокомментировал Дмитрий свое участие в шоу.
Своих партнеров ранее рассекретили солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская – она станцует с Дмитрием Дикусаром, и фронтвумен The Hardkis Юлия Санина – она будет сражаться на паркете в паре с Дмитрием Жуком.
В шоу также примут участие пары Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цымбалюк и Яна Заяц, Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко.
Экс-солистка «ВИА-Гры» Надежда Мейхер рассказала в интервью «ФАКТАМ» о танцевальной карьере, мечтах о балете и амбициях на проекте.103
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