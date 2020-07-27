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Шоу-бизнес

Новой участницей "Танців з зірками" стала Слава Каминская (видео)

13:12 27 июля 2020
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская приняла вызов от участницы шоу «Танці з зірками» Юлии Саниной. Певица, которая уже была участницей проекта, но так и не вышла на паркет из-за полученной на репетиции травмы, снова будет сражаться за победу в шоу.

Об этом Слава сообщила в социальных сетях, опубликовав видеоролик, в котором она приходит к гадалке за советом относительно участия в шоу. Та, в свою очередь, советует Славе принять вызов, ведь на паркете она встретит свою любовь. Певица получает в подарок танцевальное платье и обувь, которая должна защитить ее от всех неприятностей на паркете и одержать победу.

«Моя цель на проекте — поверить в себя и научиться транслировать чувства на языке танца. Я не питаю чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете», — прокомментировала свое участие в шоу Слава.

Напомним, сейчас уже известны имена семерых звездных участников нового сезона «Танців з зірками». В четвертом сезоне обновленного проекта за победу будут соревноваться Олег Винник с Аленой Шоптенко, Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко. Имена танцевальных партнеров Юлии Саниной и Славы Каминской пока остаются тайной.

Судьями проекта стали Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Певица и актриса Надежда Мейхер также во второй раз испытает удачу на паркете. В интервью «ФАКТАМ» артистка рассказала о своей давней любви к танцам, участии в шоу и амбициях.

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Новой участницей "Танців з зірками" стала Слава Каминская (видео)

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