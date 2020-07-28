Украинская телеведущая задекларировала 260 миллионов гривен дохода за 2019 год, — налоговая служба

Наряду с высокопоставленными чиновниками во главе с президентом Владимиром Зеленским задекларировавшими свои доходы за 2019 год, о финансовых успехах отчитываются и селебрити.

Согласно данным Государственной налоговой службы, звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали почти 766 миллионов доходов, полученных в прошлом году.

Тройка лидеров выглядит так:

телевизионная ведущая — 261,6 млн гривен;

футболист — 24,5 млн гривен;

певец — 15,3 млн гривен.

«Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированые в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах», — отметили в налоговой, не назвавшей имен декларантов, получивших самые большие доходы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАПК составило два админпротокола на Зеленского, который вовремя не внес в декларацию данные о том, что что в 2019 году его семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн гривен и приобрела ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен.



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