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НАПК выписало Зеленскому два админпротокола: что "утаил" президент
Президент Украины Владимир Зеленский, который за 2019 задекларировал вместе с супругой более 28 миллионов гривен, обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с нарушением. Он своевременно не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Сообщается, что в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн гривен и приобрела ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен.
«Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сведения», — говорится в сообщении Офиса президента.
В связи с тем, что президент Зеленский своевременно не сообщил об изменениях в его имущественном состоянии, глава НАПК составил на него два админпротокола.
Соответствующие материалы будут переданы в суд.
Напомним, недавно НАПК заинтересовалось вечеринкой в Москве, которую организовали депутат от ОПЗЖ Федор Христенко и его супруга. Нацагентство собирается истребовать документы, чтобы проконтролировать изменения финансового состояния депутата.
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