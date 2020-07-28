Вечером 29 июля у иудеев начинается пост: чего нельзя делать в течение суток

За несколько минут до захода солнца 29 июля иудеи начнут поститься в память о событиях, которые происходили 9 ава по еврейскому календарю (на иврите это звучит как «тиша бе-ав», что и означает «девятое число еврейского месяца ав»). Именно на эту дату (в некоторых случаях на день-два раньше или позже) в разные столетия приходились самые тяжелые и трагические события в истории еврейского народа. (Напомним, что 9 июля у иудеев начался трехнедельный траур.)

История поста

Начало целой цепи катастроф положил «грех разведчиков». Когда после исхода из Египта евреи 9 ава 2449 года от Сотворения мира (1312 г. до н. э.) подошли к границам обещанной им Богом страны Ханаан, они отправили 12 разведчиков, представляющих 12 колен Израилевых, посмотреть, что может ждать их в Земле Обетованной. Тем самым они уже проявили некоторое недоверие словам Всевышнего. Дальше — больше. Вернувшись, десять из 12 разведчиков рассказали, что эту страну завоевать невозможно, так как населена она великанами и укреплена сверх всякой меры. И люди, поверив им и усомнившись в обещании Всевышнего, плакали, но так и не решились перейти границу. Тогда разгневанный Бог сказал им, что, раз они плачут без всякой на то причины, в будущем 9 ава они получат настоящий повод для слез — этот день станет траурным и для них, и для их потомков.

Считается, что только благодаря просьбам Моисея Всевышний в гневе не истребил провинившийся народ, а наказал вышедшее из Египта поколение евреев за маловерие 40-летним скитанием по пустыне, так и не впустив их на Землю Израиля.

Надо сказать, что уже утром, раскаявшись в своем малодушии, евреи наконец решились сделать так, как велел им Господь, и ступить на Землю Обетованную. И хотя Моисей объяснил им, что теперь это делать уже нельзя, все-таки сделали по-своему. И в результате потерпели поражение от амалекитян и ханаанеев.)

Скитаясь по пустыне, евреи каждый год накануне 9 ава слышали Голос, приказывавший им «идти и копать». И все шли и рыли могилы, а затем ложились в них спать, чтобы утром узнать, что 15 тысяч человек уже никогда не проснутся. Так продолжалось до тех пор, пока однажды не выяснилось, что ночью 9 ава никто не умер. Это означало, что из жизни уже ушли все представители обреченного поколения (есть мнение, что только двое из их числа вошли в землю Ханаанскую. Это были два разведчика, которые хвалили новую землю и уговаривали евреев выполнить волю Всевышнего).

Но этим дело не кончилось, и 9 ава действительно стало самым печальным для еврейского народа днем. Вот только основные бедствия, выпавшие на эту дату:

9 ава 3338 года (422 г. до н. э.) вавилонский царь Навуходоносор разрушил Первый храм, что закончилось 70-летним Вавилонским пленом.

9 ава 3828 года (68 г. н. э.) римский военачальник, будущий император Тит Веспасиан разрушил Второй храм (на самом деле разрушение произошло 10 ава).

9 ава 3892 года (132 г.) римский наместник приказал распахать Храмовую гору. И приказ был выполнен, что стало одной из причин начала трехлетнего восстания Бар-Кохбы. Через три года, опять-таки 9 ава, римляне захватили последний оплот восставших — Бейтар — и убили предводителя восстания. А после этого началось массовое изгнание евреев из Израиля.

9 ава 4855 года (1095 г.) Папа римский Урбан II объявил о начале Первого крестового похода, в результате которого были убиты десятки тысяч евреев. Во время Второго крестового похода (9 ава 4916 года — 1146 г.) были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции.

9 ава 5069 года (1290 г.) указом Эдуарда I евреи были изгнаны из Англии.

9 ава 5108 года (1348 г.) евреев, живших в Европе, объявили виновниками бушевавшей там эпидемии чумы. Это привело к волне массовых убийств представителей этого народа и впоследствии их изгнанию из разных стран: например, Испании (9 ава 1492 года), где, кстати, была самая процветающая и влиятельная еврейская община Европы; из Италии (9 ава 1555 года евреев Рима переселили в первое в истории гетто. А 9 ава 1567 г. в гетто были переселены и остальные евреи Италии).

9 ава 5408 года (1648 г.) при Богдане Хмельницком началось массовое уничтожение евреев в Украине, Польше и Бессарабии.

9 ава 5642 года (1882 г.) начались еврейские погромы в России.

Начало Первой мировой войны, разорившей сотни еврейских общин Европы, тоже пришлось на 9 ава. Еще более массовому и жестокому уничтожению евреи подверглись во время Второй мировой войны. И опять же на 9 ава 5702 года (1942 г.) пришлось начало депортации евреев из Варшавского гетто и открытие одного из самых страшных лагерей смерти — в Треблинке. В нем были убиты до 810 тысяч человек, подавляющее большинство которых — евреи.

10 ава 5765 года (2005 г.) началась депортация из блока еврейских поселений на юге сектора Газа (в переводе с иврита он носит название «урожайный блок»). Его ликвидировали в августе 2005 года. Еврейские поселенцы и войска были эвакуированы из сектора Газа, поселения разрушены, а затем территория была передана Палестинской автономии.

Чего нельзя делать

В память обо всех трагических событиях 9 ава считается еврейским национальным траурным днем и отмечается однодневным постом, который заканчивается 30 июля после появления звезд на вечернем небе.

Это один из самых строгих еврейских постов, в течение которого нельзя есть и пить. И поститься должны практически все. Исключение делается только для детей, больных и в некоторых случаях — беременных и кормящих женщин. Но и те, кому разрешено не держать строгий пост, не должны питаться деликатесами или переедать.

Надо сказать, что некоторые запреты вступили в силу еще с 1 ава и продлятся до 10-го. Например, в этот период запрещено есть мясо и мясные продукты. Нельзя пить виноградный сок и вино. Разрешено это только женщинам в течение 30 дней после рождения ребенка, а сок могут пить дети до шести лет (в некоторых общинах — до девяти лет).

Существует множество других запретов на этот день. Нельзя, например, плескаться в воде, носить кожаную обувь (разрешена только парусиновая или резиновая), пользоваться парфюмерией, кремами, косметикой (дезодоранты разрешены), запрещена супружеская близость и вообще проявление нежностей между супругами. Нельзя заниматься хобби. И конечно исключается любое веселье. Словом, положено отказаться от всего, что может доставить радость и удовольствие. Более того, многие верующие отказываются даже от привычных удобств. Например, спят на жестком ложе без постельного белья, вообще не пользуются подушкой, а некоторые даже заменяют ее камнем. До полудня 9 ава принято сидеть только на полу или низких скамейках — не выше 30 сантиметров.

И хотя 10 ава пост уже закончен, до полудня этого дня не пьют вино и не едят мяса, не стригутся, не стирают белье, как бы продлевая траур — в память о догоравшем 10 ава Храме.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как иудеи отмечали Шавуот — праздник дарования Торы.

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