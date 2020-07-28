"Некомпетентность и профессиональная небрежность": в Раде зарегистрировали постановление об отставке Степанова

В Верховной Раде, где еще в начале июня начинали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, зарегистрировали соответствующее постановление.

Как сообщают во фракции «Голоса», под документом подписались 96 народных депутатов Украины из почти всех парламентских фракций. «Он продемонстрировал некомпетентность и профессиональную небрежность. Поэтому он должен уйти», — говорится в заявлении.

Министру, в частности, вменяют отсутствие масштабного тестирования на коронавирус, нерациональное использование Минздравом государственных средств, а также блокировку госзакупок лекарств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве заявили, что из Фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией использовали все заложенные 66 млрд гривен, 35 млрд гривен из которых пойдут на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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