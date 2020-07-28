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Тяжело больной сын Виктора Павлика помещен в хоспис
Младший сын популярного певца Виктора Павлика 21-летний Павел, который мужественно борется с онкологическим заболеванием, помещен в хоспис. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама парня, бывшая жена артиста Лариса Созаева. Она добавила, что Павел не опускает руки и продолжает сражение. А она стала ему поддержкой и опорой в это сложное время. Лариса ведет с сыном откровенные разговоры о жизни, смерти, мечтах.
«Я не психолог… Летом в 2018 году поступила в университет на факультет психологии, чтобы иметь второе высшее образование и возможность изменить направление в жизни после развода с мужем… Началась сессия… Я узнала, что у сына онкология и возможности продолжить учебу не было. Теперь мы должны были проводить много времени вместе и стали говорить о самом важном — о жизни и смерти. Что мечты могут не сбываться. Что одним везёт, другим нет. Что он может выздороветь, а может и умереть. Что иметь мрачные мысли не вариант. Что нужно надеяться и верить. Что есть рай и ад и от нас зависит, где мы проведём вечность», — поделилась Лариса.
Лариса говорит, что в сложившейся ситуации она учит сына стойко, как солдат, воспринимать любую новость, особенно плохую.
«Мне довелось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем. Мы в хосписе. Сражение продолжается!», — написала женщина.
Ранее Павел сам рассказывал о лечении в Facebook. К сожалению, лечение не принесло желаемого результата. Тогда сын певца писал, что он не опускает руки, а просто берет паузу, чтобы набраться сил.177
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