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Общество и люди

«Буду бороться»: онкобольной сын Виктора Павлика сделал новое заявление о дальнейшем лечении

16:17 24 июня 2020
Виктор Павлик с сыном

Сын певца Виктора Павлика Павел, который борется с онкологией и взял паузу в лечении, выступил с новым заявлением по поводу болезни. Парень написал, что его слова о прекращении курса химиотерапии были неправильно истолкованы СМИ.

Павел заверил в Facebook, что не намерен сдаваться и опускать руки. После изнурительной химии организм ослаб, ему нужно дать возможность восстановиться и окрепнуть, чтобы продолжить борьбу.

«Я не отказывался от лечения и это не было моим каким отчаянным решением. Это было логичное и обдуманное заключение. 18 курсов химиотерапии, эта штука отравляет как больные клетки, так и здоровые и сильно угнетает иммунитет. А если это не дает желаемого результата, то какой смысл продолжать? Именно поэтому мы решили дать иммунитету возможность восстановиться и начать самому участвовать в уничтожении болезни…

Многие после предыдущего поста написали мне, что я не должен сдаваться, а поверил в то, что болезнь можно вылечить. Возможно, я действительно написал это, как последние слова. Но это не так!

Я написал, что мне осталось только ждать. И где написано, что так я и буду делать? Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать пока что-то случится. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", — написал Павел.

Он также подчеркнул, что не верит в то, что с помощью народной медицины можно вылечить четвертую стадию рака.

Ранее Павел решил через соцсети найти своих одноклассников. В этому помогал известный отец.

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