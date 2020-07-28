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В Киеве запретили фотографам использовать животных
В Киеве запретят эксплуатировать животных для фото и видеосъемок. Ранее в Украине запретили использовать животных в цирковых представлениях.
Решение о запрете использовать животных в коммерческих целях на фото и видео приняли на заседании Киевсовета, сообщил в Facebook Константин Яловой.
Документ предлагает ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используются животные в коммерческих целях. Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными.
Напомним, в Украине несколько лет подряд проходят марши защитников животных. Во время акции участники поднимают проблемы безнаказанности догхантеров, браконьерства, уничтожения краснокнижной фауны, а также насилия над животными.18
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