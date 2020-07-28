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Жуткая автокатастрофа возле станции метро «Выдубичи» в Киеве: эксклюзивные фото с места трагедии
Во вторник, 28 июля, во второй половине дня в Киеве на Надднепрянском шоссе возле метро «Выдубичи» произошло смертельное ДТП. Внедорожник Toyota на полном ходу врезался в стоящий на дороге грузовой DAF. Ранее в Киеве в тройной аварии с участием грузовика погибла женщина-водитель.
Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на Надднепрянском шоссе и выяснил подробности жуткой автокатастрофы.
У грузовика, который направлялся в сторону моста Патона на загрузку, на ходу взорвалось одно из колес. Водитель остановил машину, выставил знак аварийной остановки, включил сигнализацию… И тут в правую сторону кузова на полном ходу врезалась Toyota.
Удар был такой силы, что грузовик продвинулся вперед на несколько метров.
Водителя Toyota зажало в салоне, пришлось вызывать спасателей. За рулем был мужчина пенсионного возраста. Жизнь пострадавшему спасти не удалось.
ДТП спровоцировало огромную пробку на Столичном шоссе, которая рассосалась только через несколько часов.
Накануне под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на 26-м километре Надднепрянского шоссе, возле поворота на Подгорцы, в ДТП погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.
Фото автора173
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