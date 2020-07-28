27.53 / 27.80 31.99 / 32.53
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жуткая автокатастрофа возле станции метро «Выдубичи» в Киеве: эксклюзивные фото с места трагедии

21:35 28 июля 2020
Toyota врезалась в грузовой DAF

Во вторник, 28 июля, во второй половине дня в Киеве на Надднепрянском шоссе возле метро «Выдубичи» произошло смертельное ДТП. Внедорожник Toyota на полном ходу врезался в стоящий на дороге грузовой DAF. Ранее в Киеве в тройной аварии с участием грузовика погибла женщина-водитель.

Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на Надднепрянском шоссе и выяснил подробности жуткой автокатастрофы.

У грузовика, который направлялся в сторону моста Патона на загрузку, на ходу взорвалось одно из колес. Водитель остановил машину, выставил знак аварийной остановки, включил сигнализацию… И тут в правую сторону кузова на полном ходу врезалась Toyota.

Удар был такой силы, что грузовик продвинулся вперед на несколько метров.

Водителя Toyota зажало в салоне, пришлось вызывать спасателей. За рулем был мужчина пенсионного возраста. Жизнь пострадавшему спасти не удалось.

ДТП спровоцировало огромную пробку на Столичном шоссе, которая рассосалась только через несколько часов.

Накануне под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на 26-м километре Надднепрянского шоссе, возле поворота на Подгорцы, в ДТП погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

Фото автора

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Toyota врезалась в грузовой DAF

Жуткая автокатастрофа возле станции метро «Выдубичи» в Киеве: эксклюзивные фото с места трагедии

Взорванный Mitsubishi Pajero

Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине (фото)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Задержание

Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер