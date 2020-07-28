- 22:55 Автопортрет Рембрандта продали на Sotheby’s за рекордную сумму
- 22:53 Малиновский забил дебютный гол со штрафного в чемпионате Италии
- 22:39 Сваливали вину на "кровавых карателей": журналист показал неизвестное видео обстрелов Луганска боевиками в 2014 году
- 21:56 В Одесской области создали невероятный "исчезающий" памятник украинским "киборгам": сеть в восторге
- 21:35 Жуткая автокатастрофа возле станции метро «Выдубичи» в Киеве: эксклюзивные фото с места трагедии
- 21:34 Компенсации за бэби-боксы: родителей обнадежили выплатами в ближайшие дни
- 20:53 В Запорожье спасли пенсионерку, повисшую на перилах балкона 9-го этажа
- 20:31 "Оружие есть, на провокацию ответим": на передовой прокомментировали начало "полного" перемирия на Донбассе
- 20:00 Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ
- 19:54 В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего бойца "Донбасса"
- 19:50 Задержаны стрелявшие в одесского активиста Ганула
- 19:34 Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе
Автопортрет Рембрандта продали на Sotheby’s за рекордную сумму
Автопортрет голландского художника Рембрандта продали за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллионов долларов). Ранее за 12 миллионов долларов ушла с молотка картина «Регресс парламента» уличного художника Бэнкси.
Предыдущая оценочная стоимость автопортрета составляла от 12 до 16 фунтов (15−20 миллионов долларов).
Рембрандт написал картину в 1632 году. Тогда художнику было 26 лет. Это один из трех автопортретов, которые находятся в частной коллекции.
На аукционе Sotheby's за полотно боролись шесть коллекционеров, передает «Радио Свобода».
Предыдущий рекорд на аукционе за автопортрет кисти Рембрандта был установлен в 2003 году. Тогда картина ушла с молотка почти за 7 миллионов фунтов.
Напомним, во время карантина кроссовки легенды баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов.53
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сваливали вину на "кровавых карателей": журналист показал неизвестное видео обстрелов Луганска боевиками в 2014 году
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм