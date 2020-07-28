Автопортрет Рембрандта продали на Sotheby’s за рекордную сумму

Автопортрет голландского художника Рембрандта продали за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллионов долларов). Ранее за 12 миллионов долларов ушла с молотка картина «Регресс парламента» уличного художника Бэнкси.

Предыдущая оценочная стоимость автопортрета составляла от 12 до 16 фунтов (15−20 миллионов долларов).

Рембрандт написал картину в 1632 году. Тогда художнику было 26 лет. Это один из трех автопортретов, которые находятся в частной коллекции.

На аукционе Sotheby's за полотно боролись шесть коллекционеров, передает «Радио Свобода».

Предыдущий рекорд на аукционе за автопортрет кисти Рембрандта был установлен в 2003 году. Тогда картина ушла с молотка почти за 7 миллионов фунтов.

Напомним, во время карантина кроссовки легенды баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов.

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