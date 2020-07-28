В ЕС раскритиковали Путина за закладку военных кораблей на заводе в Крыму

Приняв решение не отменять санкции против путинской России, введенные в связи с оккупацией Крыма, Европейский союз продолжает также осуждать факт нарушения РФ суверенитета и территориальной целостности Украины, одним из проявлений которого считает закладку двух новых боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которое обнародовано 28 июля на сайте Европейской службы внешних действий.

«Продолжающиеся усилия Российской Федерации подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, сопровождающиеся дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя в Россию, является нарушением международного права. Недавняя церемония по случаю закладки двух штурмовых кораблей в Керчи является еще одним очевидным шагом в продолжении милитаризации полуострова, что оказывает существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море», — говорится в документе.

В заявлении представителя подчеркивается, что еще одной причиной для беспокойства для Евросоюза является ограничение свободы движения для граждан Украины в Крым и обратном направлении.

«Доступ к материковой Украине и право на возвращение в места проживания должен быть обеспечен безусловно и не должен требовать наличия российских паспортов. Европейский Союз дальше будет ждать, что Россия прекратит все нарушения международного законодательства на Крымском полуострове. Европейский Союз является непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении Евросоюза.

Напомним, 20 июля на заводе «Залив» в городе Керчь состоялась, по информации пресс-службы Кремля, церемония закладки корпусов двух десантных кораблей-вертолетоносцев. В ней принял участие президент РФ Владимира Путина, который пообещал новые военные заказы для оборонных предприятий оккупированного Крыма.

По сообщениям российских СМИ, на строительство двух вертолетоносцев Россия намерена потратить около 100 млрд рублей. Эти корабли иногда называют российским аналогом французских «Мистраль», продажа которых России была отменена из-за ее агрессии против Украины и вероятного негативного влияния таких кораблей на региональную безопасность в Черном море.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина создает международную платформу по деоккупации Крыма, и предлагает Польше стать одним из лидеров этого процесса. Такой шаг был сделан украинским МИДом в связи с тем, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.

67

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter