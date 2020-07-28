"Работали" в бане недалеко от линии фронта: на Донбассе разоблачили группу сутенеров

В находящейся недалеко от линии фронта Константиновке (Донецкая область), где несколько недель назад женщина цинично «заказала» за 800 долларов бывшего мужа, полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг.

Об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Установлено, что 49-летний житель Константиновки вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам и помещения для предоставления интимных услуг (квартира или баня). На злоумышленника работали трое помощников, которые выполняли функции водителей.

За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял более 2 тысячи гривен в час, в сумму были включены оплату аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

Для персонала действовала система штрафов. Если девушка пыталась прекратить свою деятельность, ее заставляли остаться с помощью шантажа и угроз.

Участники группы придерживались строгой конспирации, а общались исключительно с помощью специального шифра.

В результате серии оперативных и следственных действий сотрудники полиции задокументировали противоправную деятельность сутенеров. У фигурантов проведено 8 обысков. Правоохранители изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности визитки, мобильные телефоны, а также деньги — 28 600 гривен, 1550 евро и 5 тысяч долларов, полученные преступным путем.

Лидера группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине и его сообщникам о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за пять месяцев текущего года больше всего лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181−1 КУоАП «Занятие проституцией», выявлено в Одесской области — 76. За ней следует Херсонская область — 59 человек, в Днепропетровской области — 39 человек, в Винницкой области — 31 человек. Дальше — «скромный» Киев с 30 задержанными проститутками. А меньше всего лиц, занимавшихся проституцией, обнаружили в Житомирской области (1), а также Донецкой и Кировоградской областях — по 2 жрицы любви.

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