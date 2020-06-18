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Общество и люди

"Горячий" юг и "скромная" столица: в полиции назвали области, где выявлено больше всего проституток

1:58 18 июня 2020
Проститутка

Услуги жриц любви интересуют не только депутатов Рады, но и представителей других профессий.

Такой вывод можно сделать из данных о количестве лиц, занимавшихся проституцией, который в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины предоставили агентству УНН,

Согласно им, за 5 месяцев этого года больше всего выявлено лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181−1 КУоАП «Занятие проституцией», в Одесской области — 76.

За ней следует Херсонская область — 59 человек, в Днепропетровской области — 39 человек, в Винницкой области — 31 человек. Дальше — «скромный» Киев с 30 задержанными проститутками.

При этом, за этот период меньше всего лиц, занимавшихся проституцией, обнаружили в Житомирской области — 1. В Донецкой и Кировоградской областях — по 2, в Закарпатской области — 3.

Кроме того, всего в Одесской области обнаружили 176 административных правонарушений, в Херсонской — 77, в Днепропетровской области — 47.

В то же время, в Житомирской области обнаружили одно административное правонарушение, в Донецкой и Кировоградской областях — по 2, в Закарпатской области — 3.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом прошлого года в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку из числа сотрудников управления по борьбе с торговлей людьми регионального главка Нацполиции, которые обложили данью большинство местных «жриц любви». Характерно, что «крышевали» эту деятельность высокопоставленные офицеры — начальник названного полицейского управления и начальник областного уголовного розыска, теперь уже бывший.

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