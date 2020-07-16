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Происшествия

Заказала бывшего мужа за 800 долларов: в Донецкой области оперативники предупредили циничное убийство

1:50 16 июля 2020
800 долларов

В Украине не уменьшается число женщин, пытающихся решить материальные и другие проблемы при помощи устранения своей бывшей второй половины.

Один из таких инцидентов мог произойти в Донецкой области, говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Так, сотрудники местного уголовного розыска установили, что в городе Константиновка готовится тяжкое преступление: 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга.

Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, задаток в размере 4500 гривен и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. По плану подозреваемой, убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде — на тот случай, если тело когда-то найдут, ведь бывший супруг был мужчиной с инвалидностью.

Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем.

Реалистичная имитация преступления спасли человеку жизнь: при передаче второй части вознаграждения в сумме 600 долларов заказчица была задержана.

В ходе обысков у нее изъяли фотографии «убитого», которые киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания, паспорт потерпевшего, а также подписанные документы на жилье и ключи от квартиры. Перед тем, как рассчитаться с исполнителем, организатор убийства проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Фигурантке инкриминируют статьи Уголовного кодекса Украины о подготовке заказного убийства, за что ей «светит» до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

До избрания меры пресечения женщина будет находиться в следственном изоляторе. Мариуполя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве женщина за 10 тысяч долларов заказала убийство любовницы мужа.

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