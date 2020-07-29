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Погибли миллиарды: в Австралии подсчитали число животных, убитых страшными пожарами
Страшные лесные пожары в Австралии, которые были видны даже из космоса, стали одним из самых страшных бедствий для дикой природы в современной истории.
Об этом говорится в отчете, подготовленном по заказу Всемирного фонда дикой природы десятью австралийскими исследователями, передает телеканал Al Jazeera.
«Согласно новому отчету, в результате лесных пожаров произошедших в Австралии в 2019 и начале 2020 года, погибли или вынужденно переместились почти три миллиарда животных. Пострадали 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц, 143 млн млекопитающих и 51 млн лягушек. Причем те животные, что смогли избежать пламени, скорее всего тоже погибли, поскольку огонь уничтожил их пищу», — цитирует телеканал отчет ученых.
Также сообщается, что в результате пожаров под угрозой исчезновения находятся 100 видов местных растений и животных, территория обитания которых сократилась вдвое.
Кроме того, уточняется, что пожары, которые произошли в конце 2019 и начале 2020 года, уничтожили более 115 кв. км лесных и кустарниковых территорий по всей Австралии. В огне погибли 30 человек, были разрушены тысячи домов.
«Это был самый продолжительный пожар в современной истории Австралии. Ученые связывают его возникновение с изменениями климата. Глобальное потепление удлиняет лето в Австралии и делает его более опасным», — сообщает Al Jazeera.
Ранее сообщалось о миллиарде погибших животных в наиболее пострадавших восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время пожаров в Австралии власти были вынуждены вводить режим ЧП, а население готовили к эвакуации.7
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