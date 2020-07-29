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Ученый установил связь между избыточным весом чиновников и скрытым уровнем коррупции в стране
Несмотря на то, что любая власть заявляет о стремлении победить коррупцию, очень часто ее усилия приводят к противоположному результату: участники коррупционных схем еще глубже «уходят в подполье», скрывая свою деятельность.
Но, как оказалось, определить уровень коррупции в стране для начала настоящей борьбы с ней можно и без привлечения правоохранителей с «детекторами лжи» — достаточно установить, страдают ли чиновники страны от избыточного веса.
Такое оригинальное решение предложил социолог из Бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски (Pavlo Blavatskyy), описавший свою идею в статье в журнале Economics of Transition and Institutional Change, пишет National Review.
Для своего исследования Блаватски запрограммировал и обучил нейросеть оценивать индекс массы тела (ИМТ) человека по фотографии, а затем «пропустил» через нее снимки 299 министров из 15 государств, бывших когда-то республиками СССР.
Полученные цифры ученый сопоставил с пятью различными оценками уровня восприятия коррупции в этих странах, в том числе с данными Transparency International и Всемирного банка.
Наименьший ИМТ отмечен у членов правительств Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии — государств, уровень коррупции в которых считается минимальным на всем постсоветском пространстве. И наоборот: в таких странах, как Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, министры отличаются высокими показателями ИМТ.
«Медианный индекс массы тела министров высоко коррелирует со всеми пятью признанными индикаторами восприятия коррупции, — пишет Блаватски. — Скрытая политическая коррупция становится видимой в буквальном смысле — на фотографиях высших политических деятелей».
Знаменательна история с Арменией, на которую указывает автор работы. После смены правительства Сержа Саргсяна более «стройным» кабинетом Пашиняна в 2018 году индексы коррупции в этой стране показали существенное снижение.
Кроме того, автор обращает внимание на любопытное расхождение России и Украины: хотя уровень восприятия коррупции в этих странах примерно одинаков, российские политики и чиновники отличаются сравнительной подтянутостью. Также ИМТ министров в Украине выше, чем даже в Таджикистане — но это, по мнению автора методики, скорее говорит о неточности имеющихся оценок коррупции в азиатской стране.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что борьба с коррупцией по-прежнему остается одной из идей, которая способна объединить украинцев.44
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