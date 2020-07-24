Нужна веская причина жить вместе — и это не колбаса, и не асфальт на улице: эксперт рассказал, как объединить украинцев

В стране много и русскоязычных патриотов, и людей, которые ненавидят всё украинское, при этом необходима основа для строительства новой нации. Об этом в интервью «ФАКТАМ» сказал общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

«Считаю, что современную политическую нацию нельзя ни ограничить этническими рамками, ни расширить до числа всех, кто оказался на территории УССР по состоянию на 1991 год (порой случайно). Мы должны признать, что людям нужна веская причина жить вместе. Это не может быть заасфальтированная улица и колбаса. Немцы живут в Германии не потому, что сосиски и автобаны, а французы во Франции — не из-за багетов и сыра», — отмечает Пекар.

По его словам, для украинцев существует два варианта этики — европейская и советская. А новая эстетика может быть создана лишь в рамках нескольких поколений.

«Или ответственность, доверие, толерантность, уважение к свободе других, неравнодушие и активность, так ярко проявившиеся на Майдане, в добровольческом и волонтерском движении, в призыве людей из бизнеса на государственную службу, во всех видах гражданской активности. Или „моя хата скраю“, коррупция, „после нас хоть потоп“, „боятся, значит, уважают“ и прочие прелести позднего СССР, ярко проявленные в старой системе власти, но также в каждом подъезде каждого дома и в каждом селе», — утверждает Пекар.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил, удастся ли Украине вернуть оккупированные территории с помощью переговоров.

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