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Италия продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до середины октября
В Италии, где министр здравоохранения Роберто Сперанца недавно заявил о выходе страны из «коронавирусного шторма», продлили действие режима чрезвычайного положения из-за COVID-19
Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ANSA, такое решение принял сенат, поддержавший предложение правительства.
Режим чрезвычайного положения продлили до 15 октября 2020 года.
В Италии от коронавирусной инфекции умерло более 35 тысяч человек, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у свыше 246 тысяч человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле Антонио Дзангрилло заявлял, что коронавирус слабеет и теряет активность.
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