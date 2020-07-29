Италия продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до середины октября

В Италии, где министр здравоохранения Роберто Сперанца недавно заявил о выходе страны из «коронавирусного шторма», продлили действие режима чрезвычайного положения из-за COVID-19

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ANSA, такое решение принял сенат, поддержавший предложение правительства.

Режим чрезвычайного положения продлили до 15 октября 2020 года.

В Италии от коронавирусной инфекции умерло более 35 тысяч человек, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у свыше 246 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле Антонио Дзангрилло заявлял, что коронавирус слабеет и теряет активность.



92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter