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Мир

Италия продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до середины октября

9:36 29 июля 2020
Коронавирус в Италии

В Италии, где министр здравоохранения Роберто Сперанца недавно заявил о выходе страны из «коронавирусного шторма», продлили действие режима чрезвычайного положения из-за COVID-19

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ANSA, такое решение принял сенат, поддержавший предложение правительства.

Режим чрезвычайного положения продлили до 15 октября 2020 года.

В Италии от коронавирусной инфекции умерло более 35 тысяч человек, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у свыше 246 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле Антонио Дзангрилло заявлял, что коронавирус слабеет и теряет активность.

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