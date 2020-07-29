Принц Уильям рассказал о самом неромантичном подарке, который сделал Кейт Миддлтон в начале их отношений (фото)

Принц Уильям стал гостем подкаста бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча на BBC Radio 5 Live. Во время беседы с футболистом внук британской королевы Елизаветы II рассказал о самом неромантичном подарке, который когда-либо делал своей жене Кейт Миддлтон. Как сообщает издание The Mirror, это произошло еще в самом начале их отношений — в 2003-м году, когда оба были студентами Сент-Эндрюсского университета. Уильям ухаживал за Кэтрин, стемясь заоевать ее расположение.

«Я подарил ей бинокль… Завернул его в подарочную бумагу. Он был по-настоящему красивым. Я старался убедить себя в этом. Я сказал: «Но это действительно потрясающе. Посмотри, как далеко ты можешь видеть», — сказал принц.

Кейт его энтузиазм не разделила. «Она смотрела на меня и явно думала: „Это бинокль. Что происходит?“. Все прошло не очень хорошо. Честно говоря, я понятия не имею, почему купил бинокль. Тогда мне это показалось хорошей идеей», — признался Уильям со смехом.

Уильям добавил, что супруга до сих припоминает ему этот случай. С тех пор принц «исправился». Так, у Кэтрин имеется теперь обширная коллекция драгоценностей, подаренных ей мужем.

Уильям. Фото PA

Кейт в 2012 году. Фото Geoff Moore

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям считал, что Гарри увлекся Меган Маркл в «ослеплении похотью», а тот обвинял брата в снобизме.

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