В преддверии поступления в продажу книги «В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» британская газета The Times продолжает публикацию некоторых подробностей, освещенных в этом произведении его авторами Омидом Скоби и Кэролин Дюран. Журналисты утверждают, что источником информации стали не принц Гарри и его жена, а их ближайшее окружение. В то же время многие эксперты сомневаются в этом, поскольку некоторые детали слишком личные для того, чтобы о них знали посторонние.

В книге утверждается, что принц Уильям, который сомневался в правильности решения Гарри столь поспешно жениться на американской актрисе, опасался, что его младший брат мог быть «ослеплен похотью», и что он слишком мало знает Меган, которую Уильям именовал «та девушка», и ее истинных намерениях. Во дворце Меган называли «шоу-герл Гарри» и говорили, что она не внушает доверия.

Обиженный Гарри обвинил Уильяма в снобизме и в неуважении к его возлюбленной.

В книге также говорится, что между женами братьев не существовало вражды, как таковой. У них просто не было ничего общего, и они не общались. Причем в этом отчуждении обвиняется Кейт, которая не сделала ничего для того, чтобы помочь Меган адаптироваться к новой жизни. Однажды, на день рождения Маркл, герцогиня Кембриджская подарила ей цветы. Но родственница дала понять, что этого недостаточно, и что она предпочла бы, чтобы Кейт вместо этого оказывала ей поддержку в трудные времена.

«Меган была разочарована тем, что у них с Кейт не возникла связь на почве их схожего положения. Но она вовсе не лишилась из-за этого сна и покоя», — говорится в книге.

Кейт и Меган. Фото PA

Между тем друзья Кейт и Уильяма уже опровергают высказанные в книге утверждения. По их словам, герцог и герцогиня Кембриджские приняли Меган с распростертыми объятиями и «расстелили перед нею красную ковровую дорожку». Они приложили все усилия, чтобы она освоилась в семье. И даже пригласили ее погостить в свое личное загородное поместье Анмер-холл, приглашения куда удостаиваются лишь самые близкие для них люди. И Кейт лично готовила для невесты Гарри веганские блюда.

В книге также утверждается, что Меган и Гарри осознали, что созданы друг для друга уже после второго их свидания. И что Гарри, который «впал в транс» при первой встрече с Маркл, признался актрисе в любви три месяца спустя после их знакомства. А помолвка на самом деле состоялась еще в августе 2017 года во время их поездки в Ботсвану. Хотя публике пара рассказывала, что Гарри сделал предложение Меган в ноябре 2017-го в Кенсингтонском дворце, когда они вместе готовили ужин.

Гарри и Меган сочли пренебрежением со стороны королевы Елизаветы то, что на ее столе, когда она записывала свою рождественскую речь 2019-го года, не было их фотографии. В то же время были видны снимки семьи принца Уильяма, старшего сына королевы принца Чарльза и его жены Камиллы, ее мужа принца Филиппа и отца — короля Георга VI. «Отсутствие их фото стало еще одним знаком того, что им нужно идти своей дорогой», — говорится в книге. При этом Елизавета упомянула в своей речи рождение сына Гарри и Меган Арчи. И показала кадры своей первой встречи с правнуком.

Королева Елизаветы зачитывает рождественскую речь. Фото YouTube

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на неизвестных папарацци, снимавших их сына Арчи с помощью дрона.

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