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Гламур

В честь Дня отца и дня рождения: Кейт Миддлтон показала новые фото принца Уильяма с детьми

6:55 21 июня 2020
Принц Уильям с детьми

21 июня британский принц Уильям, который на днях посетил пекарню, отмечает сразу два праздника — свое собственное 38-летие и международный День Отца. На страницах герцога и герцогини Кембриджских в соцсетях были опубликованы новые фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон в саду их имения Анмер-холл в Норфолке. На снимках Уильям позирует с тремя своими детьми — шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

На фотографиях Шарлотта впервые предстала в шортах — мама нарядила ее в джинсовый комбинезон John Lewis стоимостью 12 долларов, хотя до сих пор маленькую принцессу видели почти исключительно в платьях.

Как писали «ФАКТЫ», 6 июня Кенсингтонский дворец обнародовал фотографию принца Уильяма с Джорджем и Шарлоттой, доставлявшими еду нуждающимся людям.

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