- 07:13 Жара до +32: чем удивит погода с приходом астрономического лета
- 20.06 23:46 С кондиционером и телевизором: в Украине открыли новые платные камеры в СИЗО (эксклюзивные фото)
- 20.06 23:25 В Киеве три наряда полиции спасали от пешеходов водителя, въехавшего в остановку
- 20.06 23:03 Беларусь будет принимать украинцев, но только с условием
- 20.06 21:21 «Шахтер» дожал «Александрию» и оформил 13-й чемпионский титул: видеообзор матча
- 20.06 21:05 Два человека погибли в результате взрыва в Станице Луганской: что произошло
- 20.06 20:45 На Луганщине полицейские спасли подростка, пытавшегося покончить с собой из-за "несчастной любви"
- 20.06 20:20 Солнечное затмение 21 июня: чего нельзя делать и как себя вести в этот день
- 20.06 19:52 Сильнейший ливень затопил Москву: впечатляющие фото и видео
- 20.06 19:30 Бывший военный собирался взорвать госпиталь на Луганщине и сбежать к боевикам
- 20.06 18:59 Наконец-то начнется лето, но дожди — повсюду: синоптик рассказала о погоде 21 июня
- 20.06 18:24 "Женщина рухнет под Конституцией Беларуси": Лукашенко попал в сексистский скандал
В честь Дня отца и дня рождения: Кейт Миддлтон показала новые фото принца Уильяма с детьми
21 июня британский принц Уильям, который на днях посетил пекарню, отмечает сразу два праздника — свое собственное 38-летие и международный День Отца. На страницах герцога и герцогини Кембриджских в соцсетях были опубликованы новые фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон в саду их имения Анмер-холл в Норфолке. На снимках Уильям позирует с тремя своими детьми — шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.
На фотографиях Шарлотта впервые предстала в шортах — мама нарядила ее в джинсовый комбинезон John Lewis стоимостью 12 долларов, хотя до сих пор маленькую принцессу видели почти исключительно в платьях.
Как писали «ФАКТЫ», 6 июня Кенсингтонский дворец обнародовал фотографию принца Уильяма с Джорджем и Шарлоттой, доставлявшими еду нуждающимся людям.110
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...