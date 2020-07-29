Поступали угрозы: журналистка Сергацкова уехала из Украины

Соучредитель интернет-издания «Запрет» Екатерина Сергацкова выехала из Украины после скандала с публикациями о возможной связи фактчекинговой организации StopFake с ультраправыми и последовавших за ним угроз.

Об этом сообщает издание «Детектор медиа», отмечающее, что журналистка с семьей находится «в одной из европейских стран».

После публикации о StopFake в этой организации отвергли предположения Сергацковой и заявили об усилении информационных атак против команды. В ответ последовала еще одна публикация в «Запрете».

Отмечается, что после этого журналист Роман Скрыпин опубликовал в соцсетях фото Сергацковой с ее сыном и назвал журналистку агентом Кремля. За этой публикацией последовали и другие.

Сергацкова подала заявление в полицию, и 13 июля вместе с семьей уехала из Киева, «чувствуя опасность для своей жизни». Когда она покинула Украину, не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист «ЧЕСТНО» уличивший в кнопкодавстве одного из нардепов в Раде, пожаловался на угрозы от мажоритарщика-самовыдвиженца.

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