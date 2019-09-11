Журналисты поймали депутата новой Рады на кнопкодавстве: история получила продолжение

Украина

После того, как журналист «ЧЕСТНО» уличил в кнопкодавстве народного депутата Украины Александра Ковалева при голосовании за законопроект об импичменте президенту, в его адрес поступили угрозы от мажоритарщика-самовыдвиженца.

Как сообщили в «ЧЕСТНО», после публикации новости о нарушении процедуры голосования Ковалев в кулуарах подошел к журналисту и спросил, зачем тот обнародовала эту информацию. «Нардеп сфотографировал журналиста «ЧЕСНО» Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: «Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Нардепов будут лишать мандата за кнопкодавство: „за“ — 279 депутатов».

В «ЧЕСТНО расценили такое поведение парламентария как угрозу журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей 345−1 УК Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста». Соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году, как минимум, 140 народных депутатов Украины были уличены в кнопкодавстве. В сессионном зале они 1270 раз проголосовали за себя и за «того парня».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter