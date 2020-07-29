27.56 / 27.81 32.04 / 32.58
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Возле Рады провалился асфальт: фото коммунального ЧП

12:13 29 июля 2020
Возле Рады провалился асфальт: фото коммунального ЧП

На столичном Печерске в очередной раз провалился асфальт — на этот раз прямо возле Верховной Рады Украины.

Как сообщают в «Киевавтодоре», к провалу дорожного покрытия привела авария на инженерных сетях «Киевводоканала» — асфальт провалился ну углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

Разрушение дорожного покрытия связано с прорывом трубопровода, расположенного под проезжей частью на улице Грушевского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали фото и видео масштабной коммунальной аварии в Киеве — возле ТЦ «Оушен плаза» из-за прорыва теплотрассы магазины залило кипятком, а в асфальте образовались большие провалы.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

медик

Заразившемуся коронавирусом медику из Днепра отказали в компенсации

Михаил Ефремов

Суд с Ефремовым перенесли: в чем причина (видео)

Alyona Alyona

Alyona Alyona стала участницей "Танців з зірками" (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер