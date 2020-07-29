Возле Рады провалился асфальт: фото коммунального ЧП

На столичном Печерске в очередной раз провалился асфальт — на этот раз прямо возле Верховной Рады Украины.

Как сообщают в «Киевавтодоре», к провалу дорожного покрытия привела авария на инженерных сетях «Киевводоканала» — асфальт провалился ну углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

Разрушение дорожного покрытия связано с прорывом трубопровода, расположенного под проезжей частью на улице Грушевского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали фото и видео масштабной коммунальной аварии в Киеве — возле ТЦ «Оушен плаза» из-за прорыва теплотрассы магазины залило кипятком, а в асфальте образовались большие провалы.

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