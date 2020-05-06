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Происшествия

Ливни в Киеве: на Печерске "ушел под землю" асфальт (фото)

9:02 6 мая 2020 426
Провал в асфальте
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Не продолжительные, но мощные ливни, похоже, стали причиной образования серьезного провала асфальта в центре Киева — движение по улице Кловский спуск (Печерский район) затруднено.

«В столице после ночного дождя образовалась воронка на одну полосу, коммунальщики уже перекрыли. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны выбирайте маршруты заранее», — сообщает в социальных сетях «dtp.kiev.ua».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», авария на теплосетях привела к образованию огромного провала на столичной улице Гетьмана в районе Индустриального моста.

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